Škola dronů míří do Ústí a Mostu

Ústecký kraj - První škola pro piloty dronů v Ústeckém kraji se otevře už na konci února v Ústí a Mostě. Výuka pod vedením zkušených profesionálů se zaměří na rekreační piloty i na budoucí profesionály v oboru bezpilotních prostředků.

Škola dronů míří do Ústí.Foto: Vladimír Hůda, EASYmap.

Základní kurz vyjde na 1 150 korun, dražší pak na 4 200 korun.

„Největší část je věnovaná pravidlům létání, v osnovách jsou ale i meteorologické podmínky nebo pravidla pro ochranu osobnosti. Dron, nebo správněji bezpilotní prostředek, je v zásadě považován za letadlo jako každé jiné. Pilot si musí uvědomit, že užívá společný vzdušný prostor, kde platí určitá pravidla podobně jako na silnici," vysvětluje za pořádající společnost EASYmap Vladimír Hůda.

LÉTAJÍ DO 300 METRŮ

Dron může létat nejlépe venku v otevřené krajině a do výšky 300 metrů. Ve větší výšce už hrozí srážka s letadlem. Zakázané je také létání nad shromážděním lidí, v zakázaném prostoru nad Spolchemií či u Litvínova v okolí Záluží. „Zakázaný prostor je také v okolí Temelína nebo Pražského hradu," doplňuje Hůda s tím, že létat se nesmí ani v okolí letišť, pokud pilot nedostane povolení od řídícího letového provozu.

V případě porušení pravidel hrozí poměrně vysoké sankce. „Ve správním řízení je nejnižší pokuta pro fyzickou osobu 50 tisíc a pro právnickou dokonce 100 tisíc korun," upřesňuje Hůda. V Ústí proběhne několik kurzů ve školícím salónku restaurace Na Statku v Božtěšicích, praktickou část si piloti vyzkouší na volné ploše hned za Božtěšicemi.

Drony využívají nejrůznější profesionální společnosti při mapování terénu, inspekčních prohlídkách komínů či jiných nepřístupných míst. Pracují s nimi také ochranáři, památkáři či archeologové. Dron například využil se svými spolupracovníky také ústecký architekt Jan Hrouda, když natáčel cyklus videodokumentů Mizející Ústí o chátrajících stavbách.

Co je to dron?Drony jsou bezpilotní prostředky, které se dělí do několika kategorií. Existují tak drony vojenské a ne-vojenské, ale také pro zábavu či profesionální práci fotografů a filmařů.