Slavný rod Berousků opět předvede své umění v Teplicích

Krupka - Pohřešovaná Kristýna Stehlíková odešla v pondělí 6. března 2017 v ranních hodinách do školy, kde byla přibližně do poledních hodin, kolem třinácté hodiny byla ještě viděna v Krupce. Od té doby o sobě nikomu nedala vědět, nepřišla na odpolední vyučování, do školy nepřišla ani v úterý, hovory na mobilní telefon nepřijímá. V minulosti již byla pohřešovaná.