Slon Hugo je námětem nové soutěže pro děti z mateřinek

Bílina – Vedli 3:0 a přesto zápas nedovedli do vítězného konce. Druholigoví hokejisté Bíliny v utkání proti Jablonci ukázali, proč se letos do play off nepodívají. Opět totiž ztratili dobře rozjetý zápas, tak jako v sezóně už několikrát.