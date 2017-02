Sluníčko Deníku. Čtvrtý ročník soutěže pro talentované dívky startuje

Severní Čechy – Máte doma odvážnou a šikovnou holčičku s talentem? Třeba právě ta vaše může být Sluníčkem Deníku a odnést si řadu cen.

Vítězkou 3. ročníku soutěže Sluníčko Deníku se loni stala šestiletá Valerie Turzová z Kamenického Šenova.Foto: Deník/Miloslava Kroužková

Deník společně s agenturou Reas agency vyhlašuje čtvrtý ročník soutěže pro malé slečny od 6 do 12 let, které se nebojí a něco umí.

To je jednou z našich podmínek. Tou druhou je vyplněná přihláška, která musí být podepsaná zákonným zástupcem.

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE

K přihlášení do soutěže pak už jen stačí poslat dvě fotografie, jméno, věk a v pár větách napsat, co vaši princeznu baví a jaké má koníčky. To vše posílejte do 31. března 2017, kdy je uzávěrka přihlášek, na e-mail: petra.hamova@denik.cz

Soutěž bude probíhat nejprve jako fotografická v regionálních Denících v severních Čechách. Všechny přihlášené malé slečny zveřejníme Deníku a rovněž na webových stránkách. Z nich čtenáři podle svých sympatií vyberou dvě děvčata z každého okresu, která postoupí do velkého finále. V něm se potkají s vítězkami ostatních regionů ze severu Čech.

Tu nejšikovnější pak vybere odborná porota, v níž mimo jiné zasednou vítězky Miss Kateřina Průšová a Eliška Bučková, ve veřejném odpoledním finále v sobotu 13. května v Novém Boru.

Aby se slečny na pódiu nebály, kromě krátkého představení a popovídání si se členy poroty ukážou, co jim jde a v čem jsou si jisté. Ať je to tanec, zpěv, básnička, cvičení, hra na flétnu nebo třeba čáry s kouzelnickou hůlkou. Podporou jim bude i moderátorka finále herečka Mahulena Bočanová.

A CO ČEKÁ NA VÍTĚZKU?

Kromě titulu Sluníčko Deníku, krásné korunky a velkého dortu, to je lukrativní smlouva s modelingovou agenturou Reas agency, víkendový wellness pobyt v hotelu JEF v Doubici, značkové oblečení a další hodnotné a zajímavé ceny. Zkrátka nepřijdou ani ostatní finalistky.

Loňskou vítězkou se stala šestiletá Valerie Turzová z Kamenického Šenova. Kromě dalších cen získala poukaz na dvouměsíční kurz modelingu a životního stylu, který vítězkám i letos věnuje spolupořádající agentura. „Řada finalistek se s námi stále účastní dětských módních přehlídek," dodává majitel agentury Petr Svoboda.

Podmínky účasti v soutěži Sluníčko Deníku• hlásit se mohou malé slečny ve věku 6-12 let



• vyplňte přihlášku zákonného zástupce, kterou si můžete stáhnout ZDE



• Spolu s přihláškou pošlete: jméno a věk dívenky, v několika větách popište její záliby. Připojte 2 fotografie přihlášené holčičky, detail obličeje a libovolnou ve velikosti nejméně 1 MB. Nepřípustné jsou eroticky laděné, obnažené či jiné fotografie, které jsou v rozporu s morálkou a pravidly slušnosti. Takové budou ze soutěže vyřazeny.



Vše posílejte na petra.hamova@denik.cz



• uzávěrka přihlášek je 31. března 2017



• Sluníčko Deníku hledáme v regionálních Denících v severních Čechách. Toto lokální kolo bude probíhat pouze jako fotografická soutěž, kdy postupně zveřejníme všechny soutěžící. Z něj postoupí vždy dvě slečny, které dostanou od čtenářů nejvíce hlasů, do velkého finále. To proběhne 13. května 2017 v Městském divadle v Novém Boru. O vítězce rozhodne odborná porota.



• Přihlásit se mohou i slečny, které soutěžily už v předchozích ročnících, ale nedostaly se do velkého finále



• O co se hraje: o titul Sluníčko Deníku, zájezd, poukazy na značkové oblečení, velký dort, korunky, smlouvu s modelingovou agenturou a spoustu dalších cen.