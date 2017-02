Teplicko - Teplický Směr bude týdeník a vyjde vždy v úterý. Právě v tento den bude součástí Deníku, takže ho dostanete zdarma. Když si tedy koupíte v úterý na stánku klasický Teplický deník, Směr v něm bude vložený. Od středy do soboty pak bude na stánku k dostání samostatně za 18 korun.

Směr se k vám vrací na 32 barevných stranách. Poprvé už 14. února.Foto: Grafika Deník

V novém TÝDENÍKU Směr najdete podrobně zpracované zajímavé téma, příběhy lidí, rozhovory s osobnostmi okresu, zajímavosti z vašeho okolí, plánované uzavírky a odstávky. Chybět nebudou servisní informace o pohotovostech v okrese, samozřejmostí bude přehled kulturního dění, plánovaných programů a akcí na celý týden.

Pět až šest stránek bude v TÝDENÍKU Směr věnováno lokálnímu sportu, což běžný Deník, který vychází každý den, už v dnešní době v celkovém přehledu nenabízí. Nebudou chybět ani fotoreportáže z akcí v okrese.

První vydání Týdeníku SMĚR jsme pro vás připravili už v těchto dnech. Nalézt byste ho měli na stánku. Můžete si ale také předplatit úterní Deník, aby vám ho doručili do schránky i s týdeníkem.

Jsme přesvědčeni, že se vám bude náš nový produkt líbit a že se stane vhodným doplněním celého portfolia Deníku. To tvoří a) každodenní vydání Teplického deníku, b) speciální měsíční vydání EXTRA Deníku, které chodí lidem do schránek zdarma, c) webová podoba Deníku a d) nyní nově také TEPLICKÝ Směr.

Chtěli jsme zachovat původní název pro týdeník, který byl mezi vámi oblíbený, a na který jste byli vy i my po léta zvyklí. Vaše reakce nám můžete posílat na stávající adresu redakce, která sídlí v Kapelní ulici v Teplicích. Pište na: teplicky@denik.cz a nebo klasickou poštou na Kapelní 4, Teplice, 415 01.

Každý výtisk, který v redakci připravíme, je společným dítětem celého redakčního kolektivu: šéfredaktorky Olgy Tušicové, redaktorů zpravodajství Petra Málka a Martina Košťála, sportovního redaktora Fandy Bílka a v neposlední řadě fotoreportéra Zdeňka Traxlera.

SMĚR SE VRACÍ NA STÁNKY

Podobně jako společnost prochází časem razantními životními změnami, tak se vyvíjejí i noviny.

A jsou to právě noviny, které žijí ze vzájemného dialogu. Na jedné straně jsou ti, kteří noviny připravují, a na druhé ti, kteří je čtou. Mezi oběma stranami probíhá výměna informací.

Je proto velmi potřebné vědět, kdo noviny, a nyní už konkrétně Teplický deník, čte. Čtenáři jsou aktivní a přemýšliví lidé, rádi si utvoří svůj vlastní názor. Ale jsou také nároční, proto od novin očekávají přesné a objektivní informace. A to jim Teplický deník nabízí.

Vývoj Teplického deníku, který pro vás v různých podobách každodenně připravujeme, má za sebou pestrou minulost.

Původně to byl Směr, který vycházel jednou týdně. Oblíbený týdeník se postupem času a podle potřeb společnosti přetransformoval přes dvoutýdenní vydání na každodenní vydání. V rámci celorepublikového sjednocení hlavičky Deníku pak převzal označení Teplický deník.

JAK ŠEL ČAS

Mezi milníky v transformaci od Směru ke každodennímu vydání lze přiřadit květen roku 1993, kdy si pamětníci možná vzpomenou na první vydání Deníku Směr. Od té doby vycházely vaše noviny každý den, kromě neděle. V černobílé podobě s barevnou fotografií na titulní stránce.

V roce 2002 přešel Deník do vícebarevného vydání. V září 2006 změnil název z Deníku Směr na Teplický deník (celorepublikově pod jednotnou hlavičkou DENÍK). V současnosti vychází již celobarevně.

Nechceme ale opomíjet oblíbenost vašeho Směru, proto jsme se rozhodli vám ho na stánky vrátit. Opět bude vycházet jako týdeník, a co je důležité, pod hlavičkou stejného vydavatele, který na stánky a do vašich schránek dodává a nadále bude dodávat Teplický deník. Bude to naše služba navíc. Kromě další webové podoby Deníku a také bezplatného Extra vydání, které právě držíte v ruce.

SMĚR JE NOSTALGIE

Původně vznikal na psacích strojích. Novodobý TÝDENÍK Směr pochopitelně už chystáme v počítačích.

Doby, kdy v redakci klapaly psací stroje a vymožeností byl fax, jsou dávno pryč. Technická revoluce udělala své. Redakce se od původních rukopisů stala malou elektronickou fabrikou, ve které redaktoři tvoří technicky mizivou, nicméně ve vývoji důležitou živou tvář. Všechno se zjednodušilo, a hlavně zrychlilo. Ale to podstatné zůstává. Za vytvořením obsahu stále zůstávají lidé.

A právě redakčnímu týmu záleží na tom, aby se vám noviny dobře četly a především aby byly pro vás užitečné. Nový TÝDENÍK Směr nebude kopírovat každodenní vydání Deníku. I když události v týdnu se v něm určitě promítnou. Ale bude to především další čtení, zaměřené na vaše příběhy, na vaše problémy a zájmy.

Víme, že představit nový novinový produkt je obtížné, proto si vaší přízně velmi vážíme.

Vaše redakce.