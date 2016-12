Sněhu je nedostatek. Stále stojí Bouřňák i Komárka

Severní Čechy - Kvůli oblevě odložili začátek lyžařské sezony v Klínech na Mostecku. Tady by se vleky měly rozjet 23. prosince. Mimo provoz zůstává i Bouřňák na Teplicku. Vlek stojí i na Komáří vížce a Oseku.

Tisíce lidí dorazily o posledním předvánočním víkendu do lyžařských areálů v Libereckém kraji. Počasí přálo provozovatelům především v sobotu. Naopak mizivý zájem měli lidé o lyžování v Ústeckém kraji.

Poprvé se rozjely vleky na nejdelší sjezdovce v kraji v Rokytnici nad Jizerou. Ředitel Spartaku Rokytnice Michal Kopecký řekl, že první víkend provozu předčil očekávání. "První víkend byl báječný. Sobotní počasí přilákalo spoustu lidí. V neděli bylo pod mrakem a mlhavo a lidé tady zůstali. Počet odhaduji na dva až dva a půl tisíce návštěvníků," řekl Kopecký. V areálu Horní Domky jely od pátku obě lanovky, otevřené jsou čtyři modré sjezdovky, jež mají dohromady skoro pět kilometrů. Na svazích leží 30 až 60 centimetrů sněhu.

Poprvé se rozjely také vleky v Benecku. Tam je navíc k dispozici i více než 20 kilometrů lyžařských tratí. Naopak uzavřený zůstal areál v Bedřichově, zahájení sezóny tady plánují na 23. prosinec. Zhruba 2,5 kilometru tratí mají lyžaři k dispozici na libereckém Ještědu.

Opačná situace byla v Ústeckém kraji. Minimální návštěvu za sebou mají v Zadní Telnici na Ústecku, kde vleky jezdí zatím jen o víkendu. "Víkend byl hodně špatný, lidé dali asi přednost nakupování. K nám za den dorazily jen desítky lyžařů," řekl jeden z provozovatelů areálu Jindřich Holinger. Na Telnici je v provozu jen mírný svah Meva, na kterém leží kolem 30 centimetrů sněhu. "Snažíme se zasněžovat, ale počasí nám nepřeje. Věříme, že se ochladí a na vánoční svátky se podaří zprovoznit další svahy," doplnil Holinger.

Kvůli oblevě odložili začátek sezony v Klínech na Mostecku. Tady by se vleky měly rozjet 23. prosince. Mimo provoz zůstává i Bouřňák na Teplicku.

"Vzhledem k víkendové teplotě 5°C muselo být přerušeno zasněžování. Zlepšené podmínky pro technické zasněžování by měly přijít v týdnu, kdy by snad mělo přijít i sněžení.

Snaha vedení střediska je otevřít co nejvíce tratí před vánočními svatky," řekl vedoucí areálu SC Bouřňák Pavel Tetřev.

V lyžařských areálech v Karlovarském kraji byly v provozu všechny hlavní skiareály na Klínovci, Bublavě, Božím Daru, v Potůčkách a Plešivci. I tam byla návštěvnost na začátku sezony slušná. Například do největšího areálu Klínovec, kde leží v průměru 80 centimetrů sněhu a v provozu je přes pět kilometrů sjezdovek, přijelo přes 2000 lidí. Pro běžkaře je však na hřebenech Krušných hor zatím málo přírodního sněhu.