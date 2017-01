Sníh a ledovka je na silnicích v Ústeckém kraji

Teplicko - Řidiči v Ústeckém kraji ve čtvrtek musejí počítat s čerstvým sněhem na silnicích a s ledovkou. Silničářům se podařilo zprůjezdnit všechny hlavní komunikace. Motoristé v Ústí mohou mít potíže při vyjíždění z parkoviště. Policisté řeší v regionu řadu dopravních nehod.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Michal Fanta



"Všechny silnice jsou s velkou opatrností sjízdné," řekl ČTK dispečer krajské správy a údržby silnic. Podle něj sníh padal zhruba do dvou hodin po půlnoci, v terénu byla proto přes noc veškerá technika.

Přívaly sněhu zkomplikovaly dopravu už ve středu večer. Dnes se přidá vítr a v nižších polohách mrznoucí déšť. Před ledovkou varují silničáři na Mostecku, na trase od Loun k Chomutovu až po hranice s Německem, kde nyní hustě sněží. U Hory Sv. Šebestiána dva kamiony sjely do příkopu. Nehoda je také přímo u Chomutova nebo na Lounsku. Některé úseky jsou průjezdné pouze jedním pruhem.

V krajském městě měly problémy trolejbusy vyjet do kopců. Pravidelný provoz linek je už od rána podle informací Dopravního podniku města Ústí nad Labem obnoven. Sníh je ale na chodnících a parkovištích.