Sníh a ledovka komplikují dopravu Ústeckém kraji

Ústí nad Labem - Sníh a ledovka komplikují v pondělí cestování v Ústeckém kraji. Několik aut skončilo v příkopě v kopcích na Děčínsku. Na D8 je kvůli nehodě zavřen jeden jízdní pruh ve směru na Prahu. Dispečer krajských silničářů ČTK řekl, že vozovky jsou zatím sjízdné se zvýšenou opatrností.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Racek Attila



Do Krušných hor by se podle silničářů neměly vydávat nákladní automobily. "Pro osobní auta jsou i na horách cesty s opatrností sjízdné, místy už přestalo sněžit," řekl dispečer.

Na Děčínsku mezi obcemi Rybniště a Nová Chřibská je ledovka. Podle policie je už několik vozidel v příkopu a řidiči by se měli místu vyhnout. Nehody už řešila dopravní policie na Děčínsku ve Velkém Šenově, v Žiželicích na Lounsku, v Teplicích nebo Chomutově. Sníh pokryl i cestu z Litvínova do Meziboří a další místa.

Krajská pobočka Českého meteorologického ústavu (ČHMÚ) varuje před sněhovými jazyky v Krušných horách, kde se rozjíždějí i menší lyžařská střediska.

Žádnou velkou kalamitu silničáři v Ústeckém kraji v této zimě zatím řešit nemuseli. "Samozřejmě uvidíme, co přinese tento týden," poznamenal dispečer s poukazem na předpověď počasí, podle níž se sněhem, větrem a mlhami musí počítat řidiči i v následujících dnech.