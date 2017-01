Sníh v zimě vadí, šlupka od banánu v létě nikoli

Teplicko - Dnes a denně dostává úřad města Teplice podněty občanů na úklid chodníku. Zasněžený, zamrzlý, neschůdný… „Snažíme se to nad rámec běžné zimní údržby obratem řešit. Podněty jsou, řešíme to ve spolupráci se společností Marius Pedersen, se kterou máme smlouvu o údržbě města," říká Ivana Müllerová z teplického magistrátu.

Jedna z posledních stížností na neschůdnost chodníků byla od obyvatel Štúrovy ulice. „Upadl jsem v důsledku ledu na chodníku. Žádám o sjednání nápravy," tlumočil Deníku, co napsal na radnici tamní obyvatel Petr Byron.

Problém namrzlých chodníků, a letos oproti předešlým letům také s větším množstvím napadaného sněhu, mají i další města v okrese.

„Musíme z ulic sníh odvážet těžkou technikou," řekl starosta Krupky Zdeněk Matouš. „Soli máme zatím dostatek. A přiobjednat není problém," dodal.

Se sněhovou nadílkou a úpravou chodníků bojují i v Dubí. „Taková zima byla naposledy před 11 lety. Na údržbu města máme najatou firmu Marius Pedersen. 18 pracovníků pracovalo lopatami, co to šlo. Kolem zástavek jsme museli hromady sněhu odvážet. Na Cínovci se osvědčila spolupráce s Ladislavem Čurdou, který je znalý místa a má techniku. Dnes už lze říci, že je situace ve všech částech města pod kontrolou," řekl starosta Dubí Petr Pípal a dodal: „Při takové sněhové nadílce se ukázalo hned několik problémů. Zaprvé, že firmy nemají dostatečnou techniku na úklid velkého množství sněhu; zadruhé u chodníků nám dost ztěžovali práci silničáři, kteří mnohdy neohleduplně protahovali silnice a to takovým způsobem, že nám zaházeli již upravené chodníky a zatřetí hodně zklamaný jsem z chování některých řidičů, kteří svým parkováním dost komplikují práci našim odklízecím četám."

Dubí trápí i rampouchy, které visí ze střech některých domů a ohrožují chodce. „Strážníci inkriminovaná místa obcházejí a informují majitele nemovitosti, aby rampouchy odstranili," sdělil velitel MP Dubí Tomáš Pykal.

Na pomoc při úklidu sněhu apelují i v Novosedlicích. „I když nasadíme všechny pracovníky a techniku, tak není v našich silách vše uklidit. Dost mě překvapuje, že si to někteří lidé neuvědomují," pronesl starosta Novosedlic Radoslav Bartůněk.

Úklid chodníků se stává mediálním tématem vždy v zimě. Což je samozřejmě dáno sněhem. Nicméně platí to i v létě, kdy chodníky hyzdí psí „čerstvé" exkrementy.

Dlouhodobě kritizovaným člověkem ohledně tzv. chodníkového zákona je primátor Teplic a senátor Jaroslav Kubera. I když chodníkový zákon podle něj přímo nesouvisí s tím, kdo bude chodník uklízet. Hovoří pouze o tom, kdo zodpovídá za chodník v případě, když na něm třeba někdo upadne (po ledu, či po slupce od banánu). Sníh na chodníku v zimě vadí, protože ho je hodně. Šlupka od banánu na stejném chodníku v létě nikoho nezajímá. Dokud tedy po ní někdo neuklouzne. Přitom odpovědnost je stejná.

Navíc Česku podle Kubery chybí pořádná definice uklizeného chodníku. „Zda má být čistý až na asfalt bez jediného zmrazku, což je prakticky nedosažitelné, nebo zda chodci stejně jako řidiči mají přizpůsobit chůzi stavu chodníku, což ostatně stávající zákon ukládá," říká už dlouhodobě Kubera.