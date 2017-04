Soudní exekutor: Lidé v Ústeckém kraji se dostávají do spárů lichvářů

Ústecký kraj /ROZHOVOR/ - Soudní exekutor Vratislav Pospíšil působil jako náměstek ministra spravedlnosti či předseda Krajského soudu v Ústí.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Své bohaté zkušenosti uplatňuje na zdejším exekutorském úřadě, kde se mu pod ruku ročně dostanou tisíce případů exekucí.

Ústecký kraj je na tom z hlediska počtu exekucí nejhůře z celé ČR. Proč tomu podle vašeho názoru tak je?

Zřejmě se na tom podílí skladba obyvatel, nezaměstnanost a sociální poměry, které občany vedou k tomu, že se dostávají do dluhové pasti. Mnohdy do spárů lichvářů.

Kolika případy exekuce se ročně zabýváte?

Zdejší okresní soud jich má ročně přes 20 tisíc, z toho 4 až 5 tisíc případů jde exekutorovi, který má v gesci Ústí, tedy mně. Podotýkám, že by tu měli být tabulkově dva exekutoři.

Co všechno může exekutor člověku zabavit?

Občanský soudní řád přesně vyjmenovává, co je nezabavitelné. Jde o věci jako třeba lednička, snubní prsten nebo zdravotnické potřeby, které dlužník využívá kvůli své nemoci.

A nechal jste někdy zabavit třeba luxusní ferrari?

Movitou věc za miliony jsem opravdu nezabavoval, vesměs totiž vykonavatel zabavuje spíše klumpy, tedy například nábytek či sekačku za pár stovek. Jde o způsob vymáhání pohledávky, který je nejméně efektivní.

Jak se vlastně člověk může dostat do exekuce?

Stačí, když přehlédne zaplacení složenky za auto nebo nezaplatí včas za vodu. Je tedy důležité hlídat si termíny, a pokud už exekuce přijde, tak hlavně okamžitě reagovat.

Spolupracují exekutoři i s lichváři?

Někteří ano. Když například firma nevymáhá skrz soud, ale prodá pohledávku lichvářům, kteří to ještě prodají dál, člověk-dlužník se dostane do strašné situace. To já odmítám.