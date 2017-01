Špatná smogová situace na severu Čech vydrží nejméně do čtvrtka

Ústí nad Labem - V Ústeckém kraji platí už šestý den smogová situace. Nejhorší je stále stav ovzduší v Lomu na Mostecku, špatná situace je také na Chomutovsku. Meteorologové očekávají, že nejméně do čtvrtka se stav ovzduší na severu Čech výrazně nezlepší. ČTK to ve středu řekl Martin Novák z ústecké krajské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ)."Oproti předchozím dnům se situace mírně zlepšila, ale pak prach začal znovu stoupat. I když už byly splněny imisní podmínky pro odvolání smogové situace, tak nebyl splněn předpoklad, že se to nezhorší do čtyřiadvaceti hodin," uvedl Novák. Meteorologové předpokládají, že se situace nejméně do čtvrtečního rána nezmění.

Ilustrační snímek.Foto: Deník: Petr Sonnek



Odborníci doporučují omezit pohyb venku, větrat pouze nárazově. Lépe se dýchá lidem na horách, kde jsou koncentrace škodlivin v ovzduší nízké. Velmi dobrá je podle údajů ČHMÚ situace třeba na Měděnci v Krušných horách nebo v Krupce na Teplicku. Současná smogová situace je v této zimě v Ústeckém kraji první. Města většinou pouze upozorňují na svých webových stránkách na stav ovzduší, ale žádná další konkrétní opatření nepřijala.

Horší stav ovzduší obyvatele severu Čech trápil nejvíce v 90. letech minulého století. Zatímco nyní jsou příčinou vysoké koncentrace prachu, v minulosti to byly koncentrace oxidu siřičitého, který uvolňovaly teplárny a elektrárny.

Autor: ČTK