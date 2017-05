Špička Krajské zdravotní bere téměř milion ročně

Ústecký kraj - Vysocí manažeři Krajské zdravotní si přijdou na tučné odměny. Rozhodují o nich krajští radní.

Ilustrační foto.Foto: Archiv Deníku

Obrovské pozdvižení vzbudilo zveřejnění výše platu šéfa jihočeských nemocnic a obvinění, že vedení Jihočeského kraje si z peněz, které předtím z nemocnic vyvedlo, staví domy na Lipně. Kauza vyústila rezignací Jiřího Zimoly (ČSSD) z funkce hejtmana.

ROZHODUJE ÚSTECKÝ KRAJ

Zatímco šéf nemocnic na jihu Čech Martin Bláha si měsíčně přijde na 600 tisíc korun, což je přes 7 milionů za rok, předsedovi představenstva Krajské zdravotní (KZ), která v Ústeckém kraji sdružuje pět nemocnic, se o takové sumě může jen zdát. Jiří Novák si ročně vydělá „jen" necelý milion. O odměnách dozorčí rady a představenstva KZ rozhoduje jediný akcionář, kterým je Ústecký kraj.

Představenstvo zasedá zpravidla jednou za měsíc, dozorčí rada nejméně čtyřikrát ročně. Jak vysvětlil bývalý mluvčí KZ Jiří Vondra, rozhodování na jednáních je spojeno s aktivní prací v průběhu celého roku. „Výše odměn odráží i odpovědnost, která je se členstvím v orgánech společnosti spojena," uvedl Vondra.

Krajská zdravotní je jednou z největších společností a zaměstnavatelů v Ústeckém kraji. Loni mělo její představenstvo 17 jednání. „Některá jsou výjezdní do různých nemocnic Krajské zdravotní, kde se členové statutárního orgánu seznamují s problematikou chodu dané nemocnice," upřesnil Vondra. Dozorčí rada se loni sešla pětkrát.

KDYŽ SKONČÍ V PLUSU, DOSTANOU ODMĚNY

Jednou ročně mohou krajští radní manažerům poslat také zvláštní odměny. Ale jen pokud Krajská zdravotní skončí v plusu a vydělá alespoň pět milionů korun.

„A rozhodne-li tak valná hromada," dodal mluvčí Jiří Vondra. Předseda představenstva si tak k měsíčnímu platu přes 70 tisíc korun může jednou ročně přilepšit o dalších 90 tisíc.

Podle opozičního zastupitele Ústeckého kraje a teplického primátora Jaroslava Kubery (ODS) není výše odměn nikterak dramatická. „Vůbec to není srovnatelné s tím, co se dělo v jižních Čechách. Je spíše otázkou, jestli má kraj zřizovat akciové společnosti. To jsou socialistické podniky!" zdůraznil Kubera a připomněl, že vedení kraje chce vytvořit vlastní dopravní podnik.

FUNKCIONÁŘŮ JE MOC

„V tomto se nikdy neshodneme. Kdyby to šlo, tak to zakážu. S cizí společností bychom mohli jednat tvrdě. Svému dítěti ale přeci vždycky pomůžete, zadotujete ho, když se dostane do štychu," říká teplický primátor. Kritikou aparátu Ústeckého kraje nešetří.

„Kolik má kraj uvolněných funkcionářů, uvolněných radních či výborů, to je neskutečné! Ale o kraje a europoslance se média nezajímají. V europarlamentu snad fasují i viagru. Je to ale daleko, tak je to všem jedno," myslí si Kubera.

Kromě zvláštních odměn může valná hromada členům představenstva či dozorčí rady stanovit také podíl na zisku (tantiému). „V takovém případě však nenáleží členovi zvláštní odměna. Ke stanovení tantiémy doposud ze strany Rady Ústeckého kraje nedošlo," dodal Vondra.

Měsíční odměny v Krajské zdravotní, a. s.DOZORČÍ RADA: člen: 7 000 Kč; místopředseda: 10 000 Kč; předseda: 17 000 Kč

PŘEDSTAVENSTVO: člen: 29 700 Kč; místopředseda: 44 000 Kč; předseda: 71 500 Kč

Zvláštní odměny krajští radní je mohou udělit jednou ročně

DOZORČÍ RADA: člen: 7 000 Kč; místopředseda: 10 000 Kč; předseda: 12 000 Kč

PŘEDSTAVENSTVO: člen: 40 000 Kč; místopředseda: 60 000 Kč; předseda: 90 000 Kč