Duchcov - Zastupitelstvo Duchcova rozhodlo o zbourání starého zdevastovaného nádraží v jižní části města. Z 19 přítomných zastupitelů (celkem jich má Duchcov 21, pozn. red.) hlasovalo pro demolici 12. Vedení města by rádo v nově vzniklém prostoru vidělo park. Na demolici chce získat dotaci.

Staré nádraží v Duchcově půjde k zemi. Foto: Deník/ Z. Traxler

„Neberu to jako vítězství koalice, ale jako vítězství zdravého rozumu. Každá investice, ať už do zateplení městských domů, veřejného osvětlení, chodníků či komunikací je smysluplnější než zachovat zdevastovanou staticky narušenou budovu," okomentoval výsledek hlasování starosta Duchcova Zbyněk Šimbera.

Část opozice na veřejném zastupitelstvu, které bylo přenášeno online na internetu, oponovala, že se měla vyhlásit sbírka na obnovu starého nádraží či najít nového majitele, který by budovu zachránil.

„Jak jsme viděli na jednání zastupitelstva, naše cíle a priority jsou údržba nemovitostí a péče o zeleň. Narovnání křivd z minulosti, což přeložka železniční trati nepochybně je, nás nezajímá a tak byla jen otázka času, kdy k odhlasování demolice sebere vedení města odvahu," řekla bývalá starostka Duchcova a současná opoziční zastupitelka Jitka Bártová a dodala: „Je to škoda. Není to jediné rozhodnutí, které městu moc neprospěje."

Staré nádraží duchcovská radnice koupila na podzim roku 2012 za 340 tisíc korun od Správy železniční a dopravní cesty. Hlasování o koupi tehdy v zastupitelstvu dopadlo velmi těsně. Kritici namítali, že jsou to vyhozené peníze a přítěž do budoucna. „Koupit budovu nádraží byl od začátku špatný krok. Nebyl vůbec žádný plán, co s tím nádražím dál. Oprava by stála desítky milionů korun," nechal se slyšet starosta Duchcova Zbyněk Šimbera. Zhruba v polovině minulého roku sejmulo z nádraží ministerstvo kultury status kulturní památky. Přes rok budovu město nabízelo k prodeji. Kupec se nenašel.

Momentálně je staré nádraží zakonzervované. Kolem nádraží je plot, okna jsou zazděná. Zakonzervování platilo město a to hlavně z toho důvodu, aby do něj nelezla mládež a sběrači kovů. V minulosti několikrát zasahovali v objektu hasiči, protože bylo nahlášeno, že pod spadlým stropem je zavalen člověk. Podezření se však nikdy nepotvrdilo.

Nádraží chátrá od roku 1968, kdy byla trať spojující Ústí a Chomutov přeložena a Duchcov se dočkal nového nádraží. Nádraží má docela pestrou historii. V roce 1881 právě na tomto nádraží proběhlo první telefonické spojení v Čechách. Po telefonní lince se tehdy spojily důl Richarda Hartmanna v Ledvicích s více něž dva kilometry vzdáleným nádražím v Duchcově.

Letos to je 136 let, co se po telefonní lince spojily důl Richarda Hartmanna v Ledvicích s více něž dva kilometry vzdáleným nádražím v Duchcově. Ledvice a Duchcov se takřka přes noc staly slavnými. Byly totiž první v Čechách, které si řekly: Haló! přes telefon. V témže roce 1881 se to podařilo ještě Praze. Podnikatel Bedřich Frey si tam nechal totiž zavést asi 1000 metrů dlouhé telefonní vedení z bytu do kanceláře svého cukrovaru. České země se tedy pyšnily telefonním spojením pět let poté, co Američan skotského původu Alexander Bell přihlásil patent na telefon. Staré duchcovské nádraží platilo za důležitý železniční uzel, odkud vyjížděly vlaky naplněné hnědým uhlím z šachet v okolí.