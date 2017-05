Stavba odklonila autobusy. Pozor na přednost

Duchcov - Dělníci budou kruháč stavět do konce října. Práce komplikují dopravu.

Stavba kruhového objezdu v Duchcově komplikuje dopravu. Proti původnímu plánu staveništěm už neprojíždí krajské „zelené" autobusy a změnila se i přednost na Teplické ulici.

„Krajské dlouhé autobusy drhly při průjezdu stavbou podvozkem, a proto musely být odkloněny. Objízdné trasy pro linky 486, 488, 491 a 803 ve směru z Oseka na Teplice (i zpět) vedou ulicemi Družby a Nerudova. Linky 483 a 501 Bílina Osek jsou odkloněny do ulic Horská cesta a V Domkách," řekl starosta Duchcova Zbyněk Šimbera.

ZASTÁVKY JSOU JINDE

Cestující si musí dát pozor i na změnu umístění zastávek. Zastávky Duchcov, Osecká jsou pro oba směry přesunuty do zastávky MHD Duchcov, Nerudova. Zastávka linky 501 pro směr do Oseka a vystoupení zastávka linky 483 Duchcov, nemocnice jsou přesunuty do zastávky MHD Duchcov, Osecká.

Stavba kruháče na frekventované křižovatce Osecká Teplická Masarykova Horská začala před týdnem a trvat má do konce října letošního roku. Práce si už vyžádaly i změnu přednosti na Teplické ulici.

KDE BÝT OBEZŘETNÝ

„Řidiči musí být obezřetní zejména v Teplické ulici, která je nově v úseku od budovaného kruhového objezdu až po ulici Družby vedlejší, tudíž auta vyjíždějící z ulice Družby budou na hlavní," vysvětlil starosta.

Policie doporučuje sledovat a respektovat značení objízdných tras. Dopravu v místě hlídá i duchcovská městská policie.

Dělníci momentálně vymísťují sítě, což znamená, že je křižovatka částečně uzavřena.

„Asi ještě osm týdnů bych doporučoval všem řidičům, kteří Duchcovem jen projíždí, aby ho raději objeli," radí Zbyněk Šimbera.

NÁKLADNÍ DOPRAVA NE

Zcela odkloněna je mimo město nákladní doprava.

„Dočasné uzavření se týká Osecké ulice. Objízdná trasa směr Osek povede z Teplice i v opačném směru přes ulice Družby a Nerudova. Pokud pojedou řidiči z Bíliny na Osek, tak musí uhnout do Horské ulice a přes ulici V Domkách se dostanou na silnici do Oseka," dodal starosta.

LEPŠÍ SITUACE

Cílem stavby je zpřehlednit dopravní situaci a zajistit větší bezpečnost řidičů i chodců. Denně tímto dopravním uzlem projede na 17,5 tisíce aut.

Nový kruháč bude splňovat veškeré požadavky na průjezd všech typů auto tedy i kamionů a autobusů. Ostatně postavit kruháč doporučil i dopravní inspektorát.

„Řidiči na značky nekoukají a zmatkují při odbočování do ulic Horská a Osecká. Malých nehod tam bylo nespočet, naštěstí nikdy žádná smrtelná," dodal Šimbera.

Kruháč bude celkově stát 15,6 milionů korun. Duchcov má připraveno tři miliony korun, zbytek platí ústecké hejtmanství.