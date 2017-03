Stávka nebude. Kraj založí vlastní autobusovou dopravu

Ústecký kraj - Sehnat zhruba 250 autobusů a zaměstnat přibližně pět stovek řidičů bude muset Ústecký kraj. Pokud tedy přistoupí k založení vlastní linkové autobusové dopravy kvůli současné krizi okolo platů řidičů, kterou rozpoutalo loňské vládní nařízení platné od ledna.

Ročně za to zaplatí víc než půl miliardy korun. V pondělí to na tiskové konferenci oznámil náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jaroslav Komínek (KSČM). Čtěte více: Vlastní autobusová doprava by kraj vyšla na půl miliardy ročně

LIDÉ SE MUSÍ DOSTAT DO PRÁCE A ŠKOLY

„Chtěli bychom do konce školního roku předložit zastupitelstvu hrubou koncepci autobusové dopravy Ústeckého kraje. Potřebujeme, aby se obyvatelé kraje dostali do škol a do práce. Nepotřebujeme řešit vnitřní spory zaměstnance vůči zaměstnavateli," sdělil náměstek Komínek.

Mezitím odbory řidičů v Ústeckém kraji ohlásily na 8. března celodenní stávku, protože očekávané navýšení se nepohybovalo okolo 7,8 tisíce korun, ale v řádu stokorun, maximálně tří tisíc korun. Krátce na to je následovaly i ostatní odborové organizace v republice, datum ale ohlásily na 15. března, a tak odbory na Ústecku stávku na Mezinárodní den žen zase odvolaly.

„To ale neznamená, že odvoláváme stávkovou pohotovost. Podpoříme celorepublikovou stávku, která bude ohlášena Odborovým svazem dopravy," upřesnil Josef Linhart, šéf odborů teplického dopravce Arriva. Více: Řidiči Arriva Teplice stávkovat nebudou. Autobusy vyjedou v úterý v celém kraji

Do pondělního odpoledne ale ještě odbory jabloneckého BusLine neoznámily, zda stávku odvolají, či posunou. Alespoň to tvrdilo vedení tohoto dopravního podniku.

NECHTĚLI STÁVKOVAT SAMI

„Prozatím jsme nedostali žádné stanovisko, ale já pevně věřím, že stávka nebude. Pokud ano, nezbyde nám než zaplatit kraji pokuty, které z toho dle smluv plynou," řekl odpoledne předseda představenstva podniku BusLine Radek Chobot.

Naproti tomu zdejší odborový předák Jiří Kuchynka upřesnil, že stávku také odsunou. „Byl jsem proti tomu, ale stávkovat sami by nemělo význam, proto se připojíme k Odborovému svazu dopravy až patnáctého března," řekl.

Ústecký kraj uzavřel před dvěma lety desetileté smlouvy se čtyřmi dopravci. Když vláda nařídila zvýšení platů, kraj nakonec slíbil, že formou dodatků dopravcům přispěje 5,7 milionu na jednu smlouvu. Celkem to činilo kolem 85 milionů korun.

Pokud 15. března začne skutečně stávka, bude to představovat pro dopravce velké pokuty. Ty činí za kilometr, na který nevyjede autobus, tisíc korun.

„Bavíme se o tom, že za jeden den autobusy v celém kraji 70 tisíc kilometrů, a tedy by to činilo 70 milionů korun. Pokud tedy společnost BusLine zajišťuje dopravu zhruba na polovině, bavíme se o 35 milionech, ale to jsou čísla která střílím od boku," dodal šéf krajského odboru dopravy Jindřich Franěk.

Peníze ale vystačí jen po určitou dobu. Jestli kvůli tomu dopravci budou chtít do dvou let smlouvy vypovědět, začne kraj buď budovat vlastní dopravní podnik, nebo připraví nové výběrové řízení. Záleží na rozhodnutí zastupitelů.

Mohlo by vás zajímat: Ústecký řidič vydělává 108 Kč na hodinu. V trolejbusu chce být až do důchodu

Do Krásňáku a Předlic chtějí nastěhovat sociálně slabé, město se brání

Život na severu? Ústecký kraj je předposlední v republice