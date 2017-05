Strážníci v Dubí dostanou nová auta. Ta zvládnou i těžký terén

Dubí - Pořízení tří aut, která budou moci jezdit v těžkém terénu, vyjde Dubí na jeden milion korun.

DACIE DUSTER jsou podle strážníků cenově výhodné vozy vhodné i do nepříznivých klimatických podmínek.Foto: Robert Božovský

Dubí nejsou jenom rovné asfaltové silnice, ale i lesní cesty, kde je potřeba i hrubá síla. To mělo na paměti vedení městské policie, když se rozhodovalo o obměně vozového parku. Nákup nových tří terénních služebních aut jim nedávno posvětilo zastupitelstvo města.

ŠKODOVKÁM JE UŽ DESET LET

„Škodám Fabia je už deset let. Za tu dobu se na nich vystřídalo hodně řidičů. Náklady na provoz a údržbu jsou už docela vysoké. Je nejvyšší čas je vyměnit za nová auta," řekl velitel Městské policie Dubí Tomáš Pykal.

Původně strážníci uvažovali o koupi modelu Yeti. SUV vůz si měl poradit také v těžším terénu, například v lese či zahradních koloniích. Jenže při komunikaci s autosalonem narazili na problém.

„Auta Yeti se musela objednat hned, protože je nahrazuje nový model. My v tu dobu ještě neměli rozhodnutí zastupitelstva o možnosti uskutečnit obměnu vozového parku, takže z tohoto plánu sešlo. Po té, co nám byly uvolněny finance, jsme prošli různé nabídky a nejvíce se nám líbila Dacia Duster, a to i přesto, že o Dacii obecně v minulosti nekolovaly moc dobré reference," dodal velitel strážníků.

S terénním Dusterem 4x4 strážníci udělali testovací jízdu a získali si reference od kolegů z Varnsdorfu.

„Projeli jsme s ním i těžší terén. Vyjelo všude. Vše fungovalo, jak mělo. Navíc reference od kolegů z Varnsdorfu byly dobré. Mají tam s Dusterem najeto 200 tisíc kilometrů a žádný problém neřešili. Výhodou je i pořizovací cena, která je o dost nižší než třeba u Yetiho."

NA KONCI ZÁŘÍ

Nová auta by měli mít strážníci v Dubí na konci září. Městskou kasu přijdou zhruba na milion korun. Po dodání ještě projdou speciální úpravou. Vybaveny budou kamerovým systém, radiostanicí a novými majáky.

„Tři z pěti aut budou nová a věřím, že budou dobře sloužit," říká starosta Dubí Petr Pípal.

Vozový park loni obměnili i duchcovští strážníci. Na pořádek v ulicích tam dohlíží skrze Volkswagen Caddy, který vystřídal již notně opotřebenou Kiu.

„Bylo potřeba zakoupit nový vůz. Kia byla hodně poruchová," řekl již dříve starosta Duchcova Zbyněk Šimbera. Volkswagen přišel město zhruba na 400 tisíc bez DPH.

„V autě máme kamery vpředu i vzadu. Ze starého auta jsme použili maják a vysílačku. Auto bylo opatřeno novými polepy. Má i tažné zařízení. Během zhruba ročního provozu nás ještě ani jednou nezklamalo," říká velitel MP Duchcov Josef Hulín.