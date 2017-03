Strážníci v Teplicích budou mít asi zázemí na vlakovém nádraží

Teplice - Na vlakovém nádraží Teplice v Čechách možná bude nová okrsková služebna pro městskou policii. Majitel budovy s tímto návrhem přišel za vedením teplických strážníků.

„Zatím jde pouze o návrh. Budeme o tom jednat. Asi bychom se tomu nebránili. Pro náš okrsek Šanov I bychom nějakou místnost potřebovali. Proč by nemohla být zrovna na nádraží," říká Michal Chrdle, ředitel městské policie Teplice.

Budovu nádraží vloni od Českých drah převzala Správa železničních a dopravních cest. Bude ji celou rekonstruovat. A volné prostory, kterými objekt kapacitně disponuje, hodlá pronajímat.

BUDOVA SE BUDE V NOCI ZAMYKAT

Změní se také režim. Například v době mezi posledním nočním a prvním ranním spojem se bude budova zamykat. Navíc tu má dohlížet na pořádek v určitém čase najatá agentura.

Okrsková služebna městské policie by mohla být vhodným doplňkem. A právě v tomto smyslu uvažuje také ředitel strážníků Michal Chrdle. „Už jsme se snažili najít nějaké prostory, kde by se strážníci sloužící v daném okrsku Šanov I mohli posadit, najíst se a podobně. Zatím marně. Také by zde byl čas vymezený pro občany," podotýká šéf městské policie.

V Teplicích funguje celkem pět okrskových dvojic strážníků. Kromě Šanova I a tím pádem i oblasti nádraží, to je v Trnovanech, Řetenicích, sídlištích Šanov II a Proseticích. K tomu ještě chodí tzv. singlhlídky po vymezených ulicích v centru lázeňského města.

Strážníci už nyní v rámci hlídkové činnosti během dne na teplické nádraží docházejí. Jde o preventivní opatření.

