Student „otevřel“ zasypaný kostel. Práce se líbí i vedení obce

Student liberecké architektury Adam Kössler vyhrál legendární soutěž Ještěd F kleci se zasypaným kostelem v Radovesicích. Foto: Adam Kössler

„Předmětem mojí diplomové práce je vytvoření cesty spojení s místem, jež zmizelo v důsledku důlní činnosti. Toto spojení navrhuji v tělese Radovesické výsypky mezi jejím povrchem a kostelem Všech svatých, který jako jediná nestržená stavba již neexistující vesnice Radovesice byl v roce 1983 vyplněn skrývkou a následně zasypán. V projektu se snažím rozvinout vizi vyhloubení, zafixování a následného zpřístupnění kostela. Práce si klade za cíl vytvořit místo dotyku s naší pamětí memento," uvedl v úvodu své práce student fakulty umění a architektury Technické univerzity Liberec Adam Kössler a dodal:

„Zasypání kostela je jedna z mnoha událostí, které se odehrály v severních Čechách, kdy mizely nejen sakrální stavby, ale i celé vesnice v důsledku těžby hnědého uhlí. Doly postupně pohlcovaly krajinu a mnohá místa přetvořily v pustinu. Jedním z takových míst byla i obec Radovesice s kostelem Všech svatých zasypaných ohromným tělesem důlní skrývky takzvané Radovesické výsypky."

CHTĚJÍ VYBUDOVAT INFOCENTRUM

Nápad studenta se líbí i starostce obce Hrobčice, pod které Radovesice spadají, Janě Syslové. „Hodně nás to zaujalo. Diplomová práce by klidně mohla být prezentována v infocentru, které chceme vybudovat," uvedla starostka Syslová.

Nové infocentrum by mělo vzniknout v areálu bývalého poplužního dvora. Dvůr před časem koupila obec a chce ho opravit tak, aby v něm bylo kýžené infocentrum, hasičská zbrojnice, zázemí pro spolky a také obecní úřad. Náklady na rekonstrukci se odhadují až na 60 milionů korun. Obec chce na opravy získat dotaci.

„Záměrem projektu je soustředit veškerou dokumentaci, poznatky a zejména výpovědí svědků do právě vznikajícího rekultivačního infocentra. To bude sloužit jako výukový objekt školící, konferenční, společenské, turistické a informační centrum jak v rovině teoretické, tak praktické. Teoretická rovina by prezentovala území před rozhodnutím o umístění výsypky, její celý průběh včetně výpovědí původních obyvatel žijících v Česku i Německu a výpovědí svědků, kteří se na realizaci tohoto veledíla podíleli. Praktická rovina by pak souvisela s možností přímé obhlídky novotvaru Radovesické výsypky na místě. Oslovili jsme ředitele společnosti Severočeské Doly, a.s. s nabídkou participace na tomto projektu," pronesla starostka Jana Syslová.