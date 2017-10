Studenti chtějí u kormidla Piráty, věří ale i klasickým stranám

Ústecký kraj – Do sněmovny by mladí zvolili i hnutí ANO, nebo TOP 09, ukázaly Studentské volby.

Studentské volby. Ilustrační foto.Foto: Deník/ Michal Šafus

Důvěra v charismatického lídra, legalizace konopí i přesvědčení, že výzvy moderního světa potřebují rychlá řešení bez šustění papíru a úřednických razítek. Na středních školách proběhly Studentské volby, s ohromným náskokem je v republice i v Ústeckém kraji vyhrála Pirátská strana.

Politici v čele s dredatým předsedou získali v Ústeckém kraji sice nejméně z celé republiky, i tak by se ale do sněmovny dostali s 21 procenty. Jasnou volbou byli pro studenty gymnázií, odborných škol i učilišť. „Nikoho jiného volit nemůžu, jediní mě oslovují programem,“ říká osmnáctiletý Karel Tylš z Teplic. „Chci aby úřady byly dostupné po internetu, nechci aby museli nemocní a důchodci žebrat a platit za konopí, které jinak roste jako plevel. A jsou pro mě záruka, že se dostane do vlády někdo nový, ne jen ti staří dinosauři,“ nebere si servítky student.

Tak volili studenti například v Mostě:

a tak v Roudnici:

Studenti ale podporují i strany, které už v Poslanecké sněmovně jsou a na vládě se podílejí. Druhý nejlepší výsledek získalo hnutí ANO, na třetí příčce se umístila TOP 09. Roli hrála zjevně i popularita jednotlivých politiků. „Volil jsem ANO, protože jeho členkou je i naše učitelka. Mám ji rád, je pro mě důvěryhodná a nevěřím, že by byla ve straně, která to nemyslí dobře,“ vysvětluje sedmnáctiletý Jiří Klepp z Kadaně.

Podle ředitele roudnického gymnázia Petra Dobeše na studenty dobře v klasických stranách působí mladí politici, kteří jsou dobře vidět. „Třeba Dominik Feri je dokáže strhnout, studenti vidí, jak se dá politikou skutečně žít,“ myslí si Dobeš.

Studenty, stejně jako dospělé voliče, v jejich volbě ovlivňují i otázky odehrávající se zatím mimo českou kotlinu. Velmi vážně berou otázky mezinárodní bezpečnosti, terorismus a samozřejmě u nich nezůstává bez povšimnutí přetřásané téma migrace a islamismu. Podpora stran, které svůj program vystavěly hlavně na těchto bodech, není mezi studenty úplně malá. „Volil jsem Tomia Okamuru, protože bych chtěl referendum o vystoupení z Unie,“ přiznává sedmnáctiletý Patrik Žahour z Ústí. „Nemyslím si, že je tu jiná strana, která by to dokázala reálně prosadit,“ dodává. Okamurova strana nakonec získala skoro osm procent a stala se čtvrtou nejúspěšnější stranou.

Další subjekty jako Blok proti islámu či Rozumní by hlasy studentů do sněmovny nedostaly, od překročení volební klauzule je ale dělí jen necelé procento. Přesto je ale řada studentů přesvědčená, že migrační krize se od českého stolu vyřešit nedá. „Chci, aby rozhodnutí přišlo z Evropy, po nějaké mezinárodní domluvě. Nevěřím, že by to vyřešila jedna jediná vláda,“ je přesvědčený sedmnáctiletý volič TOP 09 Ondřej Klusák z Kadaně.

Sobotka pohořel

U studentů naopak pohořely strany, kterým předvolební průzkumy přisuzují dvouciferné výsledky. Nejvíce to odnesla levice. Komunisté by se do sněmovny o půl procenta nedostali, sociální demokraté by dokonce lavírovali i nad ziskem alespoň dvou procent.

Podle politoložky Nikoly Ženíškové není ale možné brát výsledky Studentských voleb jako vodítko k výsledkům těch, které se konají za dva týdny. „Je to omezený vzorek voličů, který má blízko k tématům jako je elektronizace, svoboda internetu a informací. Tím jsou pro ně Piráti atraktivní a proto pravidelně Studentské volby vyhrávají,“ říká Ženíšková. „Naopak sociální otázky, které řeší dospělí voliči, pro ně bývají málokdy zajímavé,“ uzavírá politoložka.

Studentské volbyAkce proběhla v České republice už posedmé. Pořádá je organizace Člověk v tísni a vyhodnocuje nezávislá výzkumná agentura Millward Brown. Volby probíhají stejně jako ty opravdové, voliči jsou jen mladší. K urnám přistupují od 15 let. Volí se tajně, na celkový průběh voleb dohlíží studentská volební komise. V Ústeckém kraji celkem volilo 3626 studentů z 23 škol, celkem vystoupala volební účast na 51 %.