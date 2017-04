Téměř dvacet tisíc lidí z Teplicka již čelí exekuci

Teplicko, Ústecký kraj - Zhruba každý šestý obyvatel Ústeckého kraje nezvládá své dluhy a zajímají se o něj exekutoři. Dohromady dluží Severočeši jen na jistině téměř 29 miliard korun.

Jedná se přitom jen o jistinu, tedy jen čistý dluh bez nákladů exekutorů. Vymáhaná částka je tak výrazně vyšší. V některých obcích jsou v exekuci i dva lidé z pěti.

MAPA JAKO ODPOVĚĎ

„Mapu jsme zpracovali jako odpověď na kritický nedostatek přesných dat o předluženosti velkého množství obyvatel a jako první podobný počin v tomto směru chceme inspirovat další. Na základě výzkumu vycházejícího z rozhovorů můžeme zpochybnit obecně přijímané mýty o předlužených lidech. Hlavně o důvodech, které je do této situace dostaly," řekl Radek Hábl, který přípravu mapy exekucí koordinoval.

Unikátní údaje zpracovala do webové aplikace nevládní organizace Otevřená společnost a Ekumenická akademie. Na webu www.mapaexekuci.cz lidé najdou počet exekucí po jednotlivých krajích, okresech i obcích.

Exekuce se týkají například obyvatel Moldavy, kde je nejvyšší procento lidí majících problémy s exekutory. Podle mapy má malá horská obec nad 15 let 144 obyvatel, z toho je v exekuci 38,89 procent z nich. Místostarostku obce Evu Kardovou toto číslo překvapilo.

„Myslím si, že je to zapříčiněno nedostatečnou finanční vzdělaností a samozřejmě také nedostatečnou sebekázní a mylným žebříčkem hodnot. Čili spíše to vidím na subjektivní problémy jedinců," řekla Kardová a dodala: „Zřejmě bude hrát roli i nejistota v zaměstnání a také veliký přetlak bankovních a nebankovních půjček, reklama a nabídky všeho možného na splátky."

Vysoký počet lidí v exekuci má s největší pravděpodobností souvislost i s vysokou nezaměstnaností. Lidem nezvládajícím své dluhy se nevyplatí pracovat. Velkou část jejich příjmů si totiž strhnou exekutoři.

„Vzpomínám si na případ člověka, který u nás dělal na veřejně prospěšných pracích. Jakmile mu přišla exekuce, druhý den již nepřišel do práce," popisuje zkušenost z Krásné Lípy Kolář.

Pro zaměstnavatele navíc představují zaměstnanci, kteří mají exekuci, i značnou byrokratickou zátěž pro mzdové účetní.

„Zaměstnání na veřejně prospěšných pracích je časově omezené. A stává se, že pokud takto zaměstnáme člověka v exekuci, posílají nám exekutoři nejrůznější dopisy i rok poté, co u nás takový člověk skončí," dodává Jan Kolář.

PĚT EXEKUCÍ NA JEDNOHO ČLOVĚKA

Někteří lidé přitom mají i deset exekucí. Například na Děčínsku se zabývají exekutoři 16 945 lidmi, kteří mají 83 200 exekucí. Na jednoho člověka tak v průměru vychází pět exekucí. Podobná situace je také na Teplicku a Litoměřicku. Na Teplicku řeší exekutoři 95 tisíc případů u necelých 20 tisíc lidí, na Litoměřicku pak 55 tisíc exekucí u deseti tisíc lidí neschopných splácet své dluhy.

Projekt mapaexekucí.cz sleduje problémy s exekucemi v celé republice. Nejvyšší podíl obyvatel v exekuci starších 15 let mají kraje Ústecký (16,62 %), Karlovarský (15,81 %) a Liberecký (11,64 %). Naopak nejlépe jsou na tom kraje Vysočina (5,57 %), Zlínský (5,7 %) a Pardubický (7,08 %). Okresy s nejvyšším podílem obyvatel v exekuci starších 15 let jsou Most (20,03 %), Ústí nad Labem (18,95 %) a Chomutov (18,82 %). Nejlépe jsou na tom naopak v okresech Žďár nad Sázavou (4,74 %), Havlíčkův Brod (5,16 %) a Zlín (5,24 %). Data poskytla Exekutorská komora České republiky. Výzkum Jak zůstat člověkem v síti dluhů odhaluje nejen příčiny, které dostávají lidi do dluhové pasti, ale popisuje i jejich životy a způsoby, jak se s nastalou situací vypořádávají. Z výzkumu vyplývá, že příčinou neschopnosti dluhy splácet není ani tak nízká finanční gramotnost zadlužených, ale mnohem častěji jde o souhru více nepříznivých okolností v životě lidí, jako je ztráta zaměstnání, rozpad manželství, onemocnění nebo úmrtí blízké osoby. Kromě dluhů se navíc zadlužení lidé musejí často potýkat se stresem, strachem a nedostatkem prostředků na zajištění základních životních potřeb. „Zpřístupnění dat o exekucích v Česku touto interaktivní formou, která nám navíc umožní podívat se na to, jaký je stav předluženosti jednotlivců a domácností nejen celorepublikově, ale i v dané obci či regionu, je významným krokem. Podpůrná opatření, na místní úrovni například v podobě dluhových poraden nebo terénní sociální práce, díky tomu budeme moci lépe zacílit a situaci nepodcenit, ale ani nepřecenit," uvádí Radek Jiránek, ředitel Agentury pro sociální začleňování, která zařadila problematiku dluhů do vládní Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2016 2020.