Tepličané se při nákupu dovolených vrací k prodlouženým pobytům

Teplice - Lidé v teplickém okrese letos preferují tradiční evropské destinace, které jsou cenově dostupné a stabilní. Vzdálenější a pouze letecky dostupné rekreační letoviska patří také ke standardům, ale zájem je ovlivněný světovými událostmi spojenými s uprchlickou krizí.

„U nás mají letos lidé zájem o Španělsko. A to především delší pobyty," říká Alice Jirousková z teplické cestovní kanceláře Teplická rekrea. Prodloužených pobytů letos prodávají více, než tomu bylo v předchozích letech.

POTŘEBUJÍ SI ODPOČINOUT

„Když už tak jedou, tak si to chtějí užít, potřebují si odpočinout," spekuluje majitelka cestovky.

K tradičním samozřejmě patří Chorvatsko, a to napříč všemi cestovními agenturami, které zájezdy prodávají. „Sem už ale dneska hodně lidí jezdí tzv. na vlastní pěst. Prostě vyrazí a něco si tam sami po cestě najdou," podotýká Libuše Primová, která dlouhá léta jezdila na jadranské pobřeží coby delegátka.

Kromě Chorvatska a zmíněného Španělska, mají Tepličané zájem ještě o Bulharsko či Maďarsko. Vrací se zájem o Řecko.

„Vydáváme se s manželkou do Řecka každý rok. Krize nekrize. Zatím se nám nestalo, že bychom tam měli nějaký problém," upozorňuje teplický senior Pavel Svoboda.

Představy o místě a zaměření ideální dovolené se často různí. Kdo hledá kombinaci zajímavé destinace a pestré nabídky, měl by cílit už na začátku roku na nabídku tzv. First Minute zájezdů. U nákupů zájezdů v režimu First Minute jsou rozhodně zajímavé jejich příznivé bonusy.

NABÍZÍ BENEFITY A SLEVY

Cestovní kanceláře nabízejí v rámci včasného nákupu nejen atraktivní slevy oproti nákupu v běžném časovém termínu, ale například i pobyty pro děti zdarma, zajímavé dárky k zájezdu, lepší sedadla v letadle, volné parkování na letišti a řadu dalších lákavých benefitů.

Na druhou stranu vyznavači Last Minute zájezdů argumentují tím, že je ke koupi dovolené „na poslední chvíli" lákají výrazné slevy. Tento argument ale ve srovnání s fakty rozhodně neobstojí.

Jedním z těch, kdo využívá zájezdů na poslední chvíli, je třiačtyřicetiletý Milan z Krupky. Má výhodu v tom, že pracuje, jak se říká, na sebe. A navíc je svobodný, takže se může sbalit kdykoliv ze dne na den. „Jednou jsem si koupil ráno zájezd a večer už seděl v letadle," vypráví.

Od poloviny června lze v rámci většiny zemí Evropy volat za naše „domácí ceny", tedy jako když voláte telefonem z kuchyně do obýváku. Podle nařízení Evropské unie totiž mobilní operátoři nesmějí za služby využité na území členského státu účtovat více než doma.

A tady ještě několik doporučení, až půjdete případně dovolenou vybírat. Ptejte se, ptejte se, ptejte se. Čím více otázek položíte, tím větší naději máte, že si nekoupíte zajíce v pytli.

Požadujte přesný název hotelu. Ze zákona jsou cestovní kanceláře povinny sdělit ve smlouvě název hotelu. Trvejte na tom, že chcete vědět, kdo je pořadatelem zájezdu.

Dnes si můžete koupit zájezd na internetu, u agentur, u cestovek – v podstatě na každém rohu. Ale víte, kdo je vaším partnerem? Dny a noci. Trvejte na tom, že chcete vědět kolik přesně nocí v hotelu obsahuje nabídka, kterou vám agentura nebo cestovka předloží. A trvejte na tom, že tento údaj bude přesně zaznamenán do cestovní smlouvy.

A víte, že do Chorvatska nemusíte mít pas? Stačí vám totiž jen občanka.

A víte, že do Chorvatska nemusíte mít pas? Stačí vám totiž jen občanka.