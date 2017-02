Teplice budou opět hostit maraton s roztroušenou sklerózou

Teplicko - Desítky lidí z Teplic a okolí se za 11 dnů převlečou do sportovního, obují tenisky a vyrazí do tělocvičny Základní školy v Buzulucké ulici. V sobotu 4. března se totiž připojí k 24hodinovému Maratonu s roztroušenou sklerózou MaRS 2017.

MaRS 2016/ ilustrační fotoFoto: archiv

MaRS má za úkol upozornit nejenom na samotnou nemoc, ale především na to, že pohyb pacientům s roztroušenou sklerózou prospívá. V Teplicích budou lidé cvičit v kruhovém tréninku od 9 do 15 hodin. Při cvičení se spojí i s ostatními cvičícími městy. Jde již o šestý ročník MaRSu, v Teplicích se bude cvičit podruhé. Do teplické tělocvičny zavítá na autogramiádu Martina Mikulášková mistryně ČR v cyklokrosu. Stejně jako v ostatních městech bude v Teplicích vstupné na akci dobrovolné a případný výtěžek poputuje na nákup rehabilitačních pomůcek. Akci mediálně podporuje i Teplický deník, finančně například: DMA kompenzační pomůcky, město Teplice a Merisant Company Nové Modlany.

O roztroušené skleróze

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, jehož příčina není doposud známa. Toto onemocnění propuká většinou v mladším věku, častěji postihuje ženy. Pro RS je typické střídání období záchvatů (atak) a období zdánlivého klidu. Tento proces je nepředvídatelný, a proto i léčba či prevence je těžká. V současné době v tuzemsku podstupuje biologickou léčbu přibližně 9 000 nemocných s RS. Na celém světě RS trpí 2,5 miliónů nemocných, v Česku se odhaduje počet pacientů na 17 tisíc. Nemoc se vyskytuje hlavně ve středních a chladnějších zeměpisných šířkách. Rizikovými faktory nemoci jsou kromě genetické dispozice EB virus, kouření a nedostatek vitaminu D. Informace o roztroušené skleróze lze nalézt i na www.rskompas.cz.