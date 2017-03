Teplice vzkázaly do Kuvajtu: Pozemky zůstanou naše!

Teplice - Před rokem 1989 tu vládli komunisté prostřednictvím svého okresního výboru, po převratu zde sídlila zdravotní pojišťovna. Dnes objekt v Teplicích chátrá. Přes různé přeprodeje je nyní v majetku trojice Kuvajťanů.

Ti mají v plánu celou budovu přestavět na rezidenci s bydlením. A protože součástí plánu jsou také velké balkony, požádali majitelé město Teplice o sousední pozemky. Právě do nich totiž musí kvůli statice balkony ukotvit.

Tepličtí zastupitelé ale jejich žádost o odkoupení sousedních městských pozemků smetli ze stolu.

„Do zastupitelstva to šlo už s tím, že to nedoporučuje rada," komentoval celou věc primátor Teplic Jaroslav Kubera. Případný prodej pozemku se nesetkal ani s kladným ohlasem u opoziční části zastupitelů. Proto návrh neprošel. Přilehlá zeleň v pruhu vedle vstupu do objektu, jejíž součástí jsou i stromky, i nadále zůstala městu.

Nynější majitele objektu se redakci Deníku nepodařilo kontaktovat.

Bývalá budova sídla KSČ, respektive bývalá pobočka VZP, se nachází v centru města, v Dlouhé ulici, hned naproti je obchodní centrum Galerie Teplice. Vše, co v ní bylo kovové, postupně rozkradli sběrači kovů. V současné době je bez života.

