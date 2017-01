Ministryně Šlechtová přijela za řidiči, odboráři i vedením Arrivy

Teplice - Hrozba kolapsu autobusové dopravy kvůli růstu mezd řidičů v Ústeckém kraji i nadále trvá. Ministryně poukazuje na odpovědnost kraje.

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová se v Teplicích setkali s řidiči Arriva Teplice.Foto: Deník - Zdeněk Traxler

Odbory stále drží stávkovou pohotovost. Dopravci nemají peníze na garantovaný nárůst mezd.

Na zvýšení mezd řidičů autobusů se dohodla vláda s odbory.

Ústecký kraj, který si dopravu objednává, je prý schopen peníze pro dopravce najít, ale hledá cestu, jak je právě dopravcům předat. Argumentuje tím, že má podepsané dlouhodobé smlouvy.

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová vidí řešení zvýšení mezd řidičů autobusů právě ve změnách současných smluv krajů s dopravci, nebo vyhlášení nových výběrových řízení. Řekla to v pátek v Teplicích na setkání s dopravci, odboráři a řidiči.

Nastalou situaci si musí kraje vyřešit samy. Stát jim na to dal podle Šlechtové jasnou metodiku.

„Právě kraj musí říci, jestli lze udělat změnu ve stávajících smlouvách. Musí si nechat stávající smlouvy analyzovat. Pokud z toho vyjde, že to není možné, jsme pak my, coby ministerstvo, schopni konkrétní věci konzultovat, ne ale všechny smlouvy," upozornila Šlechtová. Poukázala však na to, že to u velkého procenta smluv jde i bez ministerské pomoci.

Je v souladu s odboráři a dopravci. Ti už si své analýzy udělali. „A cesty k tomu jsou, chce to ale udělat ze strany kraje zcela jasné a konkrétní kroky," říká Petr Havlík, ředitel teplické společnosti Arriva.

Dopravci musí mzdy řidičům autobusů od ledna zvýšit bez ohledu na to, zda jim kraj nebo stát nějak pomohou. Může to však pro ně být likvidační. Proto žádají podporu. A podle Šlechtové na to na krajích peníze jsou, neb loňský rok skončil přebytkem.

Ústecký kraj prý peníze na zvýšení mezd řidičů má. „Z naší strany je politická vůle vážnou situaci řešit, našli bychom i 75 milionů korun v rozpočtu na růst mezd, ale nemůžeme to udělat přes současnou smlouvu s dopravci," říkal ČTK v začátku týdne radní pro dopravu Jaroslav Komínek.

Ve čtvrtek se pak podle ČTK sešel s premiérem Bohuslavem Sobotkou. „Řešení jsme našli. V pondělí ho představíme dopravcům. Bude spočívat v sepsání dodatku ke smlouvám. Svoláme mimořádnou radu a věřím, že kolaps dopravy odvrátíme," dodal radní pro dopravu.

Aktuální hrubá mzda řidičů je průměrně 21 000 korun. Řidiči by si měli polepšit přibližně o 7800 korun měsíčně. Podle dohody vlády a odborů se hodinová mzda má zvýšit od ledna z nynějších 71,60 Kč na 98,10 Kč.

Linkovou autobusovou dopravu pro Ústecký kraj zajišťují čtyři firmy. Zástupci tří z nich se shodli, že jsou schopni z vlastního uhradit navýšení platů pouze jeden až dva měsíce, pak podle nich hrozí zastavení dopravy v kraji. Řidiči jsou připraveni jít do stávky ze dne na den.

K tématu se ještě vrátíme…

(pem, čtk)