Teplicko jako ráj fetu? Sehnat drogu není problém

Teplice /ANKETA/ – Speciální policejní tým jde po dealerech a výrobcích omamných látek. Problémy působí i drobní uživatelé - kradou, aby měli na dávku.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK

I když v posledních letech v oblasti drogové kriminality hodně boduje policie, je okres Teplice stále středobodem celé drogové scény na severu Čech. Je křižovatkou dealerů nejrůznějších druhů omamných látek. Mezi uživateli drog jsou právě Teplice považovány za mekku v tomto odvětví. Lidé, kteří jsou závislí na drogách, vadí svému okolí. Potvrdil to exkluzivní průzkum vypracovaný pro Deník, který kriminalitu zařadil na čtvrté místo.

Policie se to už několik let snaží změnit. „Speciální Toxi tým sestavený z místních policistů má své výsledky. Počty dealerů se daří snižovat,“ říká Daniel Vítek z teplické policie. „Je to ale mravenčí dlouhodobá práce,“ podotýká.

Drogová problematika zaujímá v celkové kriminalitě nemalé procento. A především na Teplicku vadí místním lidem. „Feťáků je tady u nás ve městě stále hodně. Aby sehnali peníze na svoje každodenní dávky, kradou, co se dá. Je to takový kolotoč,“ míní František Ryner, který v Teplicích žije už 42 let.

Zaplatíte a můžete si dát

Sehnat v Teplicích drogu není žádný problém. „Dva tři telefonáty a máte, co potřebujete. Předávka na domluveném místě. Zaplatíte a můžete si dát,“ uvedl špinavý muž na ulici v Trnovanech, který postával v tamním průjezdu.

Teplická policie úspěšně vyřešila vloni osm desítek trestných činů, které souvisely s výrobou či prodejem nejrůznějších drog, od marihuany přes pervitin až k heroinu. A právě na boj s drogovou scénou byl před deseti lety sestaven v Teplicích speciální Toxi tým. Nejvíce případů se týká marihuany a pervitinu. Podle krajského šéfa kriminalistů Martina Charváta drogovou scénu ovládají také místní vietnamské skupiny. „Vietnamská komunita přebírá na sebe gro tohoto obchodu, a to jak v pěstování marihuany, tak už i ve vaření pervitinu,“ říkal již dříve novinářům Charvát. Podle odborníků je vietnamský pervitin velmi kvalitní. Z Teplicka přes různé překupníky míří většina produkce do sousedního Německa.

Mravenčí prací Toxi týmu se v posledních letech zvýšil počet odhalených pěstíren. Jedna z nich byla například v bývalém krytu civilní obrany na sídlišti v Proseticích, kde tajně vyrůstaly stovky rostlin. Policisté zajistili také pěstírnu v pronajatém horním patře soukromého hotelu mezi Dubím a Teplicemi.

Pět let za mřížemi čeká na devětatřicetiletého muže, který přebýval v penzionu v Teplicích a podle policie tam prodával pozvaným lidem drogy. Bez trestu nezůstane ani jeho družka, u které kriminalisté při policejní razii našli pervitin. Žena tvrdila, že ho dostala jako odměnu za sex.

Tepličany trápí spíše malí odběratelé, kteří se poflakují v ulicích. „Vykrádají auta. Seberou rádio, hned ho prodají za pár stovek, jen aby měli na svoje drogy,“ rozčiluje se Miluška Růžičková. Vadí jí, že taková individua vidí na ulici její děti. „Abych se večer pomalu bála chodit ven,“ zlobí se.

Kromě Toxi týmu „loví“ drogové dealery v Ústeckém kraji také celníci. Ti například zadrželi muže, který se vezl v autě a drogy měl rafinovaně schované v brambůrkách. To mu ale nebylo nic platné, celníci ho stejně odhalili a poslali za mříže.