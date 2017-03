Tepličtí turisté přivítají jaro na Milešovce. Vydáte se na pochod s nimi?

Teplice - Turistický oddíl TJ Lokomotiva Teplice pořádá ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Teplicích, již 36. ročník výletů na nejvyšší horu Středohoří a to již v sobotu 18. 3.

„Zveme všechny příznivce procházek a pochodů k účasti na čerstvém vzduchu. Prezentace je v sobotu 18. března v tělocvičně DDM v Teplicích, kde si vyberete délku trasy podle vlastní chutě či kondice" uvádí za turisty TJ lokomotiva Alois Kittl.

Pokud si vyberete nejkratší trasu 12 km, stačí přijít do 8.30 hodin, neboť autobus, který Vás odveze na start do Žalan, odjíždí v 9.00 hod. Na 18 km se musíte dostavit nejpozději do 7.30 hodin, protože autobus na start do Kostomlat odjíždí již v 8.00 hod.

CÍL JE V BOŘISLAVI

Pro děti z oddílu a opozdilce existuje poslední možnost odjezdu v 10.00 hod. Do těchto časů se musíte stačit přihlásit, zaplatit jednotně 30,- Kč za osobu, převzít podrobnější popis trasy a dojít 100 metrů k autobusu do Celní ulice.

"Kategorie zdatnějších turistů vyrazí s našimi členy rovnou pěšky opět podle výběru na 26, 36 a 50 km. Všichni ze všech tras dojdou na Milešovku, kde je hlavní kontrola, možnost koupit si občerstvení a za příznivých okolnosti si z rozhledny prohlédnou kousek našeho krásného kraje. Samozřejmě pokračují zpátky do Bořislavi, kde je cíl všech tras," dodává Kittl.

Kromě vhodného počasí a pláštěnky doporučuje, alespoň pro nejdelší trasy, mít turistickou mapu Středohoří. Podrobné informace najdete na webu TJ Lokomotiva Teplice.

Milešovka (německy Milleschauer nebo Donnersberg) je nejvyšší hora Českého středohoří. Její vrchol leží ve výšce 836,5 metrů nad mořem. Milešovka je jako dobře přístupný vrchol s vynikajícím výhledem turisticky velmi atraktivní již od 19. století a je hojně navštěvována. Značené turistické trasy vedou z Velemína, Bílky, Černčic a Milešova. Na vrcholu je o svátcích v turistické sezóně obvykle dostupné občerstvení, rovněž se zde nachází řada informačních tabulí věnovaných historii meteorologické observatoře, které znalec a milovník Českého středohoří, německý přírodovědec a cestovatel Alexander von Humboldt označoval za 3. nejkrásnější vyhlídku na světě. Milešovka je považována za největrnější horu Česka. (Zdroj: Wikipedia)