Típnul jsem poslední cigaretu, sebral popelníky a uklidil je do poličky

Teplice - Už několik minut před půlnocí, která byla zlomovou pro kuřáky i nekuřáky, byste marně hledali popelníky v pivnici na sídlišti Prosetice v Teplicích.

Provozovatel hospody U Benyho je seskupil na velkou hromadu na jeden stůl, kde ještě seděli další štamgasti. S úderem půlnoci do nich symbolicky típnul svoji poslední cigaretu, legálně vykouřenou v hospodě.

Při práci si už nejspíše nezapálí, a to v důsledku nového nařízení kuřáckého zákona, které začalo platit od půlnoci 31. května. Popelníky umyl a uklidil do poličky. Připraveny na druhý den měl pouze ty, které dá na stoly na terasu před hospodou.

HOSTÉ BUDOU VENKU, ALE CO JÁ?

„Hosté budou moci chodit ven. Ale co já?" ptá se Pavel Benek sám sebe. Kouří už hodně let. Že by kvůli nařízení vlády přestal, to neuvažuje.

Stejně jako on, ani jeho štamgasti přesně nevěděli, jak to teď bude dál. „

V televizi říkali, že jsou ještě tři měsíce jakéhosi hájení, kdy se smí kouřit," spekuloval. Na druhou stranu dobře ví, že za zapálenou cigaretu je na místě pokuta pět tisíc korun.

„Ale pro koho? Kdo to bude kontrolovat? Co udělám s těmi, kteří si tu schválně na truc zapálí? Navíc do pivnice sem chodí dvě třetiny kuřáků…" Přemítal hned v prvních minutách platnosti nového nařízení, že v hospodách se nesmí od úterní půlnoci kouřit.

U stolu v pivnici u Benyho seděl o půlnoci také nekuřák Václav Holík. I on tak mohl přímo v praxi prožít první okamžiky nového nařízení. Byl ale v menšině oproti počtu kouřících hostů, kterých u stolu sedělo hned několik.

„Je mi vás líto, že budete muset chodit ven. Přes léto to bude dobrý, ale v zimě si to nedovedu přestavit, že bych chodil ven," říkal. Že by mu nějak vadily zakouřené prostory, to si nepřipouští.

TERASA ZŮSTALA PRÁZDNÁ

I když bylo relativně teplo, zůstala v noci na středu terasa u prosetické pivnice U Benyho prázdná. Ven po půlnoci nikdo nešel. Hosté symbolicky dokouřili ještě pár cigaret uvnitř, i když už tím porušovali zákon. Ovšem v toleranci.

Další dny už to nejspíše nepůjde. A to i přesto, že pokuty provozovatelům restaurací a dalších veřejných prostor, kterých se týká protikuřácký zákon, se budou podle ministerstva zdravotnictví udělovat až za 90 dní, tedy na konci srpna.

I provozní z restaurace Pod Lampou v Teplicích se zákazu kouření bude muset přizpůsobit. Na vládní nařízení je prý jeho podnik připraven. „Mám už delší dobu pro kuřáky připraven venku stoleček na stání. Ještě jim tam udělám střížku, kdyby pršelo," říká Vlastimil Kratochvíl. Venku má navíc přes léto fungující terasu.

Zákazu kouření od 31. května se podle průzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků bojí hlavně menší podnikatelé v pohostinství, říká Karel Havlíček z Asociace hotelů a restaurací.

Servírka Miluše z Teplic roznesla ve středu stovku jídel. V restauraci, kde se až do středy nekouřilo pouze přes obědy. Nyní to platí po celý den. Zákaz kouření jí nevadí. „Alespoň nemusím vysypávat ty popelníky," směje se. Na druhou stranu má strach z toho, že z restaurace, kde je více než polovina hostů kuřáků, budou lidé utíkat bez placení.

Zákon zakazuje kouření kromě restaurací, hospod a barů i na zastávkách veřejné dopravy či v zařízeních pro kulturní akce. Zastávky už byly pod kontrolou delší dobu. „Několik pokud už padlo. Podle situace to řešíme i domluvou," říká Michal Chrdle, ředitel teplické městské policie.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ NECHYSTAJÍ

A společně s policií to budou právě strážníci, kteří mají dodržování zákazu kouření v restauracích dodržovat. Zvláštní opatření ve smyslu kontroly pořádku před hospodami a bary v Teplicích ale zatím nechystají.

„Městská policie má dost své jiné práce a není potřeba ji zatěžovat dalšími povinnostmi," míní primátor Teplic Jaroslav Kubera, dlouholetý vášnivý kuřák.

Ve středu tedy začal platit protikuřácký zákon, díky kterému se Česko slovy ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka zařadí mezi civilizované země.

Někteří majitelé hospod a restaurací už ale hledají cesty, jak jej obejít. Podle autorů zákona pak bude záležet na konkrétním posouzení. Velkou šanci na úspěch však takto smýšlejícím provozovatelům hospod nedávají.

Zákaz kouření není zadarmo. Řadu hospodských vyšel na tisíce korun. Ti investují například do popelníků před restaurací, případně staví přístřešky a další provizorní kuřárny. Deníku to řekl Zbyněk Švec, zakladatel společnosti ASW Systems dodávající technologie do restaurací.

Za spekulativní lze označit diskuze o tom, že nové nařízení bude mít nějaký vliv na spotřebu cigaret. Podle mluvčího české pobočky Japan Tobacco International Jiřího Hauptmanna je těžké najít vzájemný vztah mezi zákazem kouření ve vnitřních prostorách restaurací a snížením spotřeby cigaret.

"Na druhou stranu, je mnoho veřejně dostupných studií, které poukazují na negativní dopad tohoto nového omezení na restaurační segment, a to ať v počtu provozoven, tak i pracovních míst," dodal mluvčí.