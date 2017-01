Tiskařská čerň ještě ani nezaschla, a kniha Teplická NEJ je rozebrána

Teplice - Teplice mají svá „nej…" shrnutá v nové knize. Čtenáři v ní najdou ta známá, jako jsou nejstarší lázně v Čechách či největší synagoga. Dozvědí se i to, že město má nejdéle sloužícího primátora, ale i to, že v Teplicích je nejkratší průměrná délka života. Autorem knihy je Jakub Mráček a ilustrátorkou Magda Barabášová.

Fotografie je ze soukromého archivu autora knihy Jakuba Mráčka. Na předvánočním křtu knihy Teplická NEJ ji pořídil Martin Barabáš. Foto: Martin Barabáš

Nápad shrnout kuriozity města okoukali Tepličtí v Ústí nad Labem, kde vyšla kniha Šedesát ústeckých NEJ v roce 2007.

OD JEDNOTLIVOSTÍ K SUMARIZACI

Nejprve vycházely jednotlivé publicistické texty na internetu. „Od prosince 2014 do prosince 2015 každou středu jedno 'nej…'. A poptávka byla pořád, proto jsme se rozhodli vydat knihu," řekl autor Mráček.

Zájem čtenářů autoři otestovali přes internetovou platformu startovac.cz. „Částka, která odpovídala nákladům na vydání osmdesáti až sto knih, se vybrala během pěti dnů. Takže jsme publikaci vydali. Pár dní po křtu je beznadějně vyprodána. Asi budeme dělat dotisk," řekl Mráček.

Cílem tvůrců podle něj je, aby lidé poznali své město z různých úhlů.

„Často jsme vídali patriotismus nostalgický, rozplývání se nad historickými obrázky, marné vzpomínání na zašlou slávu. My ale chceme ukázat příběhy, na kterých lze stavět budoucnost. A jsou to občas i nepříjemné skutečnosti, které do našeho města patří," řekl Mráček.

„Nej…" jsou v knize řazena do tematických bloků. Nejvíce z nich se týká lázní a pak průmyslu a těžby. „To jsou dva vlivy, které se stále sváří," podotkl autor.

KUBEROV

Výběr je velmi pestrý. Od nejvyššího díla Matyáše Bernarda Brauna, kterým je morový sloup na Zámeckém náměstí, přes nejstarší továrnu na hasičské stříkačky až po nejdéle sloužícího primátora. „V Praze se Teplicím údajně říká Kuberov. Ne nadarmo, málokdo je takovým symbolem města, jako jeho primátor. Komunální volby bez výjimky vyhrává od roku 1994," píše autor na úvod příběhu o Jaroslavu Kuberovi, jenž je také dlouholetým senátorem za ODS.

Hodně prostoru je věnováno ekologii. Jedno „nej…" se jmenuje Nejvyšší koncentrace škodlivin v ovzduší, další Nejkratší průměrná délka života, která je u teplických mužů 72 let a žen 78 let.

„Silný je příběh odborníků, kteří v 70. letech velmi pečlivě měřili severočeské děti a zjistili, že jsou to nejmenší děti v republice, protože jim chybí spousta živin a žijí v silně znečištěném ovzduší. Proto vymysleli školy v přírodě a školní svačinky a během krátké doby děti povyskočily o 12 centimetrů," uvedl Mráček. Toto „nej…" se jmenuje Nejrychleji rostoucí děti v republice.

„Je to takový hodně napínavý příběh, jak parta lékařů a hygieniků zachránila celou jednu generaci," dodal Mráček.

NECHYBÍ MASOPUST ANI KABÁT

V knize je jméno Josefa Masopusta, který v Teplicích začínal s fotbalem, nebo skupiny Kabát.

Publikace obsahuje 53 textů psaných odlehčenou formou. „Přestože vycházíme z pramenů a nebájíme, je to publicistický projekt, který má rozšířit v lidech povědomí o jejich městě," shrnul Mráček.

Po knize se hned po prvních dnech od vydání do prodeje zaprášilo.

„Celý náklad je už rozebraný, nicméně pro velký zájem chystáme dotisk. Očekávat ho můžete na podzim 2017. Pomůže nám, když si své výtisky rezervujete předem," nabádá facebookový profil Teplická NEJ, kde také zájemci najdou rezervační formulář. (čtk, pem)