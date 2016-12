Továrna Nexenu zahájila nábor, příští rok zaměstná v Triangle už 120 lidí

Žatec, Most - Výroba pneumatik mezi Mostem a Žatcem má začít ve druhé polovině roku 2018, v té době by měla mít společnost už pět set zaměstnanců.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lukáš Ivánek

Jihokorejská společnost Nexen Tire, která v průmyslové zóně u Žatce chystá výstavbu továrny na výrobu pneumatik, zahájila nábor zaměstnanců. Nyní hledá manažery, na jaře příštího roku spustí nábor technických specialistů na údržbu strojů.

Během příštího roku by už ve společnosti mělo pracovat 120 lidí. V roce 2018, kdy chce Nexen u Žatce zahájit výrobu, by měla mít společnost už 500 zaměstnanců. Deníku to sdělila Linda Kostrůnková, personální manažerka společnosti.

Nabírat se bude postupně

„V současné době hledáme zaměstnance zejména na manažerské posty do podpůrných oddělení. Na jaře příštího roku pak spustíme nábor technických specialistů z oblasti údržby strojů. Na podzim 2018 začneme hledat pracovníky pro specializované výrobní pozice včetně operátorů výroby, logistiky a údržby, kterých chceme do konce roku 2018 přijmout až 500," sdělila personální manažerka Linda Kostrůnková.

Továrna společnosti Nexen by se měla v průmyslové zóně Triangle začít stavět v první polovině příštího roku, jakmile firma získá všechna potřebná povolení. „Spuštění výroby je naplánováno na druhou polovinu roku 2018," dodala Linda Kostrůnková.

Pokročilé testování uchazečů

Společnost při vybírání vhodných kandidátů na manažerské pozice začala využívat psychometrické testování uchazečů. Moderní metoda umožňuje testovat jak osobnost, tak i motivaci uchazeče a také další jeho schopnosti a dovednosti.

„U kandidátů nás zajímají nejenom jejich dosavadní profesní znalosti a zkušenosti, ale důraz klademe také na sladění jejich představ a našich možností pro jejich kariérní růst v Nexen Tire. Nejenom v tom nám pomáhá psychometrické testování osobnosti, které jsme při vstupních pohovorech začali využívat. Díky nim si ujasníme, zda má člověk skutečně předpoklady pro výkon pozice, o kterou se uchází a také mu na jejich základě můžeme posléze připravit vhodný plán profesního rozvoje," vysvětlila Linda Kostrůnková.

Společnost Nexen Tire chce zaměstnance nalákat také na motivační program. „Kromě motivujícího finančního ohodnocení chystáme i několik netradičních benefitů. Za všechny zmíním možnost sportovního vyžití přímo v areálu společnosti. Věříme, že o něj naši budoucí zaměstnanci budou mít zájem. V Koreji se totiž ve volném čase sportuje hodně a možnosti jít si zacvičit přímo v rámci svého pracoviště využívá většina korejských zaměstnanců," vysvětlila netradiční novinku.