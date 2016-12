Traktory na svahu Bouřňáku už nebudou. Padla dohoda mezi sportovci a firmou

Teplicko - Pro sportovce je to dobrá zpráva. Provozovatel lyžařského areálu Bouřňák, tedy Společnost Sport Centrum Bouřňák o.p.s., uzavřela dohodu s vlastníkem hotelu Bouřňák a přilehlých pozemků, se společností Skimmer a.s.

SC Bouřňák/ilustrační fotoFoto: Deník/ Z. Traxler

Jde o dohodu formou nájmu a to na 40 let! Na svahu už by se neměly tedy objevit balíky slámy a traktor s vidlicí blokující část sjezdovky. Výši ceny nájmu nechtěli zainteresovaní komentovat. „Dohoda vznikla na základě kompromisu obou zúčastněných stran. Nyní budeme moci dělat v plném rozsahu hlavně zasněžování, lyžařské vleky, osvětlení sjezdovek, atd., kdy doposud tomu tak bylo pouze v omezeném rozsahu," sdělil v prohlášení Petr Ocásek, ředitel Sport Centrum Bouřňák o.p.s..

Přípravy na novou sezonu se tak večera rozjely na sto procent. Na dohodu se čekalo tři roky. „Konečně můžeme zasněžovat i Hrobskou sjezdovku! Dohoda rovná se pro nás nejlepší vánoční dárek," řekl vedoucí lyžařského areálu Pavel Tetřev.

Sport centrum Bouřňák je největším lyžařským areálem na Teplicku. Má pět sjezdových tratí. (kos)