Tropické úterý potrápí Čechy a jih Moravy

Teplice - Zlín bude hrát na podzim základní skupinu Evropské ligy, což maximálně láká Martina Fillo, hvězdu fotbalových Teplic. "Byla by to pro mě obrovská motivace. Můj agent mě o zájmu Zlína informoval, dal jsem mu svolení, aby začal jednat. Co vím, tak teď probíhají jednání," řekl při pondělním zahájení přípravy Teplic záložník žlutomodrých. "My jsme žádnou konkrétní nabídku na něj nedostali. Neuvažujeme o tom, že bychom ho uvolnili, je to pro nás klíčový hráč," konstatoval na téma Fillo trenér Teplic Daniel Šmejkal. Fillo se tak začal připravovat se Skláři, na Stínadlech má smlouvu do konce nastávající sezóny.