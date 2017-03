Turisté budou muset sáhnout hlouběji do kapsy. Památky zdražují vstupné

Ústecký kraj - Vstupné na památky v Ústeckém kraji v letošní sezoně mírně stoupne. V průměru to bude zhruba o deset korun u objektů, které jsou ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ). Sezona už někde začala. Kasteláni se snaží turisty přilákat na netradiční akce a novinky a budou chtít zopakovat loňskou úspěšnou sezonu, kdy návštěvnost meziročně vzrostla o 15 procent.

Státní zámek Duchcov/ilustrační fotoFoto: Deník/ Z. Traxler

"Důvodem mírného zdražení je vyrovnání cen u podobných objektů se srovnatelnou nabídkou v rámci celého NPÚ," řekl Dušan Michelfeit, ředitel Územní památkové správy v Praze, pod kterou památky v Ústeckém kraji spadají. Ze vstupného se hradí hlavně provoz v památkách, na velké opravy peníze nestačí. Ty shánějí kasteláni prostřednictvím různých dotací.

SKOKANEM ROKU BYL PŘESUNUTÝ KOSTEL

Památky v Ústeckém kraji ve správě NPÚ navštívilo loni celkem 245 tisíc lidí, další tisíce přišly na městské či soukromé památkově chráněné objekty.

Mohlo by vás zajímat: Lanovka v Krupce na Teplicku si připsala už třetí unikát

"Skokanem roku byl loni kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, kterému stoupla návštěvnost o šest tisíc osob," poznamenal Michelfeit. Právě přesunutý kostel bude jedním z center kulturního dění v sezoně.

Letos uplyne 500 let od položení základního kamene stavby a NPÚ společně s městem k této příležitosti připravuje velkou historicky laděnou slavnost na 24. června. Její součástí bude inaugurace poštovní známky s vyobrazením památky.

V BENEŠOVĚ UŽ SEZONA ZAČALA

Většina zámků a hradů se otevře veřejnosti v sobotu 1. dubna. Třeba v Benešově nad Ploučnicí už sezona začala v březnu. Na tomto zámku se soustředí letošní téma Národního památkového ústavu, kterým je Rok renesanční šlechty.

Benešov nad Ploučnicí postaven ve stylu saské renesance má v plánu mimořádné kastelánské prohlídky trvající několik hodin, hry s přehlídkou renesanční módy a ochutnávkou specialit té doby, výstavy či otevření galerie.

Čtěte také: Muzeální vlaky do Zubrnic mají nové přípoje

Poprvé v historii bude na jaře zpřístupněna pro veřejnost rozhledna na novogotickém templu v parku u zámku v Krásném Dvoře na Lounsku. Na templu končí rozsáhlá rekonstrukce za zhruba 13 milionů korun, která byla z velké části hrazena z norských fondů. Pohled na krajinu umožní letos zámek Jezeří na Mostecku.

"Návštěvníci chtějí vidět velkolom, teď konečně se dostanou do zatím neupravených prostor, kde budou mít možnost okny pohlédnout do krajiny, seznámit se prostřednictvím fotografií i exponátů s minulostí regionu, kde řada obcí padla za oběť těžby, i budoucností, v níž by pod zámkem bylo obří jezero," vysvětlila kastelánka Hana Krejčová.

Některé památky zažijí vůbec první turistickou sezonu. Je tomu tak třeba v Konojedech na Litoměřicku, kde soukromý vlastník zachránil kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Přečtěte si: Kaple na Mariánské skále se Ústí nedočká