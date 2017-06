Úkol je jediný. Vytvoř hrnek!

Dubí - Sympózium v Dubí začíná. Přijedou umělci až z Japonska.

V Dubí je vše připraveno. Mezinárodní hrnkové sympózium, už čtrnácté, může v pondělí začít. Přijede dvacítka umělců z Německa, Francie, Holandska, z Japonska. Chybět samozřejmě nebudou umělci z Čech a Slovenska.

Jejich úkol bude zdánlivě snadný vytvořit nádobu, kterou v průběhu dne vezme do ruky každý z nás hrnek. Je ale vůbec ještě možné vytvořit novou, originální nádobu s ouškem, jaká se na trhu ještě neobjevila, když jen ze dvou výrobních linek dubské porcelánky vyjede denně na 20 tisíc hrnků?

Výtvarníci při každém sympoziu dokazují, že dá. I když přístup každého z účastníků je zcela odlišný. Japonky například vytvářejí některé tvary hrnků a oušek, z nichž přechází zrak.

MUSÍ BÝT FUNKČNÍ

Sochař a pedagog Střední průmyslové školy keramické v Bechyni Miroslav Oliva, který je tradičním účastníkem sympozií, je naopak zastánce funkčnosti. „Je to asi tím, že jsem sochař. Ale hrnek musí být proporčně vyvážený a musí mít ouško, které je nejen hezké, ale musí se i dobře držet v ruce," říká. V Dubí na sympoziu nebude chybět ani tentokrát.

Sympozium potrvá deset dní, svá díla budou účastníci tvořit ve výrobních prostorách Českého porcelánu v Dubí. Veřejnost si pak jejich díla může prohlédnout v Regionálním muzeu v Teplicích od 23. června do 23. července. Následně se výstava přestěhuje do prostor Uměleckoprůmyslového muzeu v Praze, odkud se zhruba po měsíci vrátí zpět do Dubí.

Tradice konání sympózií ve společnosti Český porcelán Dubí vznikla v roce 1989. „Sympozia jsou přínosem pro obě strany," zdůrazňuje jeden ze zakladatelů celé akce, generální ředitel společnosti Český porcelán v Dubí Vladimír Feix.

„Můžeme si vybírat z nápadů umělců a zařadit je do naší výroby, abychom jimi pak obohatili domácí i zahraniční trh. Pro výtvarníky je pak sympozium možností vyměnit tvorbu v klidu ateliéru za tovární prostory, kde poznávají navíc nejnovější technologie. Tedy doopravdy přínos pro všechny!"

Příkladem uplatnění nových tvarů ve výrobě mohou být díla Elizbiety Grosseové nebo Miroslava Olivy. Sortiment porcelánu v Dubí rozšířila rovněž řada hrnků ze sympozií od Pravoslava Rady nebo Gabriela Vacha, Emy Srncové, Jiřího Kožíška a dalších účastníků sympozií.

Vladimír Feix tvrdí, že by mělo být povinností každého výrobce, aby i ve svém zaběhnutém sortimentu hledal nové směry, tvary a krásu. Proto také, i když je pořádání mezinárodních sympozií nákladnou záležitostí, snaží se jejich tradici udržet.

„Udělat jednu akci dokáže každý, ale vytvořit tradici a pokračovat v ní, je mnohem náročnější," říká.

PORCELÁNOVÉ REFLEXE

V době konání sympozia bude v Dubí probíhat rovněž mezinárodní putovní výstava pod názvem Porcelánové reflexe. Její vernisáž proběhne v Domě porcelánu s modrou krví, kam byla výstava instalována, v úterý od 17.30 hodin a potrvá do 13. července.

Výstava spolu s bohatým doprovodným programem bude jistě zajímavá nejen pro odbornou veřejnost. Dojde tu například také na prezentaci tří účastnic letošního hrnkového sympózia Japonek Mami Kato a Seiko Wakasugi společně s Paulou Bastiaansen z Nizozemí, které současně na výstavě Porcelánové reflexe představují svá díla.