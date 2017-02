Úleva pro obce. D8 stáhla kamiony ze Středohoří

Ústecký kraj – Zhruba tři čtvrtiny kamionů přestaly jezdit po silnici I/30 podél Labe z Lovosic do Ústí, která během stavby dálnice D8 sloužila jako objízdná trasa i spojka k nájezdu na dálnici do Prahy. Dokazují to lednová čísla z výběru mýta.

Ve srovnání s loňským lednem jsou nižší o 70 procent. A méně projíždějících kamionů hlásí i další silnice v okolí dokončené dálnice D8. Na ní naopak výběr mýta vzrostl o 30 procent.



Ještě v listopadu projíždělo Bořislaví na Teplicku jedno nákladní auto za druhým. Od poloviny prosince, po otevření dálnice, je provoz na hlavní silnici minimální. Není zde problém přejít silnici, zvuk motoru místním nahradil klid a výfukové výpary zase dýchatelný vzduch. Čtěte také zde: Dálnice D8 je po 32 letech konečně otevřena, pásku přestřihl Miloš Zeman



„Po dlouhé době můžeme pořádně větrat a spát," říká Jan Klíma z Bořislavi. Jeho dům od silnice dělí pouze metrový chodník. „Ani nevíte, jak se nám ulevilo. Kolik let jsme na tohle čekali," říká a přitom ukazuje na praskliny ve fasádě.



Výrazný pokles počtu těžkých nákladních kamionů na objízdných trasách potvrzují také údaje z mýtného systému. Na hotové dálnici D8 se v lednu na mýtném vybralo o 15,5 mil. korun víc než před rokem. Na silnici I/30 z Lovosic do Ústí naopak o 2,2 mil. méně „Nákladní doprava se z regionálních silnic razantně přesunula na dokončenou D8. Kamiony preferují rychlost a komfort dálnice, ač na ní zaplatí dražší mýto než na silnicích nižších tříd," uvedl David Šimoník, mluvčí projektu MYTO CZ, který shromažďuje data o výběrech mýtného. Příběh: Díky otevřené dálnici D8 opět může poslouchat kukačku



Míra objíždění mýtných bran se podle něj u nás pohybuje jen kolem celoevropsky obvyklých tří procent. To potvrzuje i Martin Felix, mluvčí sdružení dopravců ČESMAD Bohemia. „Určitě je to tak. Míra objíždění mýta je skutečně malá, jen jednotky procent. Pro dopravce je dálnice rychlejší, bezpečnější a předvídatelnější," řekl Felix. Za 121 měsíců provozu mýta se už na dálnicích v republice vybralo 78,3 miliard korun Po otevření posledního úseku dálnice D8 ubylo aut v obcích a městech podél silnic v celém teplickém okrese. Úlevu od nákladní kamionové dopravy pocítili i lidé žijící podél silnice I/30. Například Julius Béreš z ústeckého Vaňova.



„Pokleslo to, ale řidiči osobních aut se chováním vrátili do dřívější doby. Kdejaký hlupák tu závodí a dohání čas, ač tu kamionů jezdí zlomek co před dokončením dálnice D8," postěžoval si Béreš. Jen za leden 2017 se v ČR od kamionů vybralo 786 milionů korun. Jde historicky nejlepší lednový výsledek Snížení kamionové dopravy si chválí i starosta Dolních Zálezel Miroslav Suchý. „Jezdilo jich průměrně kolem deseti, dvanácti tisíc, teď dva tisíce. Nechal jsem to spočítat našimi pracovníky na veřejně prospěšných pracích," uvedl Suchý.



V celé republice meziročně vzrostl výběr mýta o 8 procent. A to navzdory lednové sněhové kalamitě.



Kromě dokončené dálnice D8, která stáhla kamiony z okolních silnic a připsala si tak vyšší výběry, zaplatily kamiony víc peněz i na dálnicích D1 a D5. O tématu jsme psali také zde: V tunelu na D8 hořela dvě auta: Hasiči cvičili na dálnici před otevřením





Autor: Janni Vorlíček