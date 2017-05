Ulicemi Teplic bude při lázeňských slavnostech korzovat čtyřicet tisíc lidí

Teplice – Pokud o nadcházejícím víkendu vyrazíte to Teplic na lázeňské oslavy uspořádané k zahájení sezony a dáte si u stánku pivo nebo klobásu, pak se budete obrazně podílet na desetitunové hoře odpadků, která zůstane po návštěvnících.

Vychází to z praxe předešlých ročníků, které už mají Teplice v rámci tradiční květnové megaakce, za sebou. Odpadky z centra města, především papírové tácky a průhledné kelímky od piva, a také PET lahve, končí na skládce, kde se vše přetřídí.

10 TUN ODPADKŮ ZA DVA DNY

Odhady pořadatelů z předešlých let hovoří až o 40 tisících návštěvníků během dvou dnů. V redakci Deníku máme k dispozici statistiky z minulých ročníků. Rekordmanem byl ročník před jedenácti lety, kdy se z centra města na skládku odvezlo během dvou dnů na 10 tun odpadků, a ponejvíce právě kelímků od piva.

Pokud bychom to hrubě přepočetli s ohledem na váhu jednoho prázdného kelímku, pak je z lázeňských slavností, jen pro představu, třeba uklidit za dva dny na 150 tisíc kelímků od piva a limonád.

„Technické služby a další najatí lidé na úklid to zvládají. Uklízí se v průběhu celých slavností. Tradičně největší nápor je po sobotním ohňostroji. Ale do rána se podaří centrum města uklidit a připravit na druhý den slavností," říká Přemysl Šoba z Domu kultury Teplice, který se na organizaci megaakce podílí už přes patnáct let.

ZÁTARASY NA VSTUPECH

Na zajištění celého průběhu slavností se podílí tisícovka lidí. Novinkou letošního ročníku bude zabezpečení vstupních cest do zóny slavnostní. V důsledku katastrof ze sousedních zemí, kde nákladní auta atentátníků zabíjela. Na vstupních cestách budou zátarasy, uzpůsobené k tomu, aby se v případě potřeby – třeba pro požární vozidla – daly provizorně odstranit.

Každoročně ke konci května ožívá lázeňské město dvoudenní slavností, při které se křtí prameny a otvírá se aktuální lázeňská sezona. Nejinak tomu bude v sobotu 27. května dopoledne, kdy se u Kolostujovy kašny vedle teplického divadla sejdou zástupci církve, vedením města a lázní.

Za přihlížení veřejnosti pokřtěním pramenů symbolicky otočí kohoutkem, v důsledku čehož pro Teplice historická a legendou opředená kašna začne chrlit vodu. Začne v pořadí už 863. lázeňská sezona v Teplicích.

Dopravní omezení po dobu slavností:Lázeňské slavnosti, které se chystají na nadcházející víkend, omezí provoz v centru Teplic: V pátek 26. 5. od 8 hodin budou uzavřeny ulice Dlouhá, Dubská, Kapelní, Laubeho náměstí, Lázeňská, náměstí Svobody, Papírová a Rooseveltova.

V pátek 26. 5. od 16 hodin budou uzavřeny ulice U Bílinské brány, U Zámku a Zámecké náměstí.

V sobotu 27. 5. a v neděli 28. 5. budou uzavřeny ulice Krupská, Mírové náměstí a U Divadla.