Unikátní objev v Teplicích: Archeologové našli v centru města kostel z roku 1300

Teplice - To, že v Teplicích býval kostel, který odváděl papežské desátky, historici věděli. Netušili ale, na jakém místě stál a zda z něj něco zbylo. Teď mohou jásat. Objevili totiž, že kolem roku 1300 stál kostel na Zámeckém náměstí.

„Tím, že jsme kostel dnes identifikovali, se nám podařilo vyplnit mezeru v historii Teplic," raduje se vedoucí archeologického oddělení Regionálního muzea v Teplicích Lucie Kursová.

POUHÉ TŘI DNY NA VÝZKUM

K objevu došlo při výměně letité a už nevyhovující kanalizace. Archeologové měli na svůj výzkum pouze tři dny. Vodárenská společnost si totiž musí rekonstrukční práce rozložit do dvou etap, aby nebyl narušen program květnových lázeňských oslav. Na náměstí bude historické tržiště, práce se tu přeruší a náměstí se uvede do původního stavu. Pokračovat se bude až po oslavách.

„Naše investiční akce v Teplicích na Zámeckém náměstí a v přilehlé uličce U Zámku se týká přibližně 200 připojených obyvatel," říká Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti. Staré podzemní vedení na náměstí se musí vyměnit, tři metry pod zem budou vloženy nové betonové komponenty.

Při stavebních pracích dělníci narazili nejprve na klenby krámečků, které tu byly už na počátku 19. století podle zastoupených stavebních slohů.

„Z písemných zmínek víme, že tu byly v roce 1841 a stály tu dlouho, demolice proběhla až po 2. světové válce. Vidíte, tady jsme ve vrcholu klenby, tři metry pod námi býval jeden z malých krámků, které tvořili uličku, podobnou Zlaté uličce v Praze," ukazuje archeoložka.

BYLO TŘEBA POŘÁDNÉ UKOTVENÍ

Ještě mnohem zajímavější objev ale čekal na archeology u zdi děkanského kostela sv. Jana Křtitele v dolní části Zámeckého náměstí. V pískovcových kvádrech a štuku odhalili starý kostel, který tu stál kolem roku 1300. Někdy se uvádí, že kostel byl zasvěcený panně Marii. Byl mnohem menších rozměrů, než je současný kostel.

Podařilo se zachytit nároží původního kostela a pak také něco, co bylo nejspíš opěrák k věži, protože náměstí bylo trochu z kopce, takže bylo třeba pořádné ukotvení, aby stavba neujížděla. Nevíme, jaká byla plocha před kostelem.

„Kostel stál někde mezi románskou bazilikou, která tu stávala a kostelem sv. Jana Křtitele. Na pískovcových kvádrech jsou patrné rýhy, jakoby od broušení nožů. Stejné rýhy známe i z jiných staveb, bývají u městských bran a vchodů do kostelů, kde procházelo hodně lidí a muži se při čekání nudili a pak si o kámen brousili své nože. Je tedy možné, že právě tady byl vchod do starého kostela. Z toho co jsme našli už teď také víme, že kostel byl zbouraný a pak zvětšený a přestavěný. O tomhle novějším kostele už víme z písemných pramenů, které se dochovaly, že byl postavený v roce 1594," dodala Lucie Kursová.

Vodárenská společnost by měla práce dokončit v září. Pak přijde na řadu úprava povrchu. „Chodníky i centrální plocha náměstí, to vše bude v kameni a se souhlasem památkářů," informoval za město Teplice náměstek Hynek Hanza.

Žulová dlažba tak bude závěrečnou tečkou za nezbytnými pracemi, které na čas proměnily poslední historicky zachované náměstí Teplic ve staveniště.