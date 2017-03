Úředníci magistrátu si polepší. Města řeší, kde na to vzít

Teplice, Ústecký kraj – Vláda krátce před volbami plánuje přidat na výplatách zaměstnancům placeným z veřejných peněz. To se ale nelíbí obcím, pro které by to znamenalo velký zásah do již schválených rozpočtů. Omezit by kvůli tomu musely například některé investice do oprav.

V Teplicích dlouho držel magistrát mzdy svých zaměstnanců na relativně nízké úrovni. „Společně s navýšením peněz se nyní mzda našich úředníků srovná s dalšími podobnými magistráty v rámci republiky," říká tajemník úřadu Marek Fujdiak. Podle výkonného ředitele Svazu měst a obcí by vyšší platy v navrhované podobě, kterou svaz nyní připomínkuje, mohly znamenat více než devítiprocentní nárůst na platy. „Pro obce to znamená neplánované náklady v řádu milionů korun. Složité to je i se zvýšením mezd řidičů autobusů. I když se podle vládního nařízení týkají krajských dopravců, dá se čekat, že městští řidiči také budou chtít přidat, nebo půjdou pracovat ke krajským dopravcům. Není přitom jasné, kde na to vzít, abychom byli konkurenceschopní. Ostatně to je dnes problém veřejné správy jako takové,“ říká Dan Jiránek. Čtěte také: Stávka: Zelené autobusy nepojedou 24 hodin To potvrzuje náměstek děčínské primátorky Jiří Anděl. Pro Děčín by takový zásah znamenal roční zvýšení výdajů na platy přibližně o osm milionů korun. „Ty peníze pak samozřejmě chyběly někde jinde. Taková rozhodnutí se dělají uprostřed rozpočtového období velmi obtížně. Pokud by došlo k navrhovanému zvýšení, museli bychom vzít peníze například z oprav našeho majetku nebo z investic,“ říká Jiří Anděl.



Podle Anděla by bylo možné tyto zvýšené náklady kompenzovat zvýšeným podílem obcí na rozpočtovém určení daní, což je ale poměrně dlouhý proces.



Mohlo by vás zajímat: Trhovci museli začít s EET. Přímo pod okny finančáku Vyšší peníze na mzdy jsou už zakomponovány v rozpočtu města pro letošní rok, který schválili zastupitelé. „Omezení dalších položek rozpočtu kvůli tomu nehrozí," podotkl tajemník. V Lovosicích v současné době zatím vyčkávají na rozhodnutí státu. „Prozatím jsme k žádným opatřením nepřistoupili. V loňském roce došlo k navýšení platů o 4 procenta, které se do rozpočtu na rok 2017 promítly. Zatím nepředpokládáme změny v plánovaných výdajích," řekla mluvčí lovosické radnice Ivana Kocánková. Ani v Roudnici nad Labem zatím nechtějí předjímat. „Argumenty svazu plně vystihují realitu a lze s nimi jednoznačně souhlasit. Případný konkrétní způsob řešení situace v Roudnici nad Labem nechci předjímat, dokud tato nenastane," říká místostarosta Roudnice nad Labem František Padělek.

