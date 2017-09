Úředníci si přilepší na mzdách. Zaplatí to města

Teplicko - Magistrát v Teplicích bude muset nečekaně rozbít prasátko. Vládou nařízené navýšení platů totiž přijde teplickou pokladnu na miliony korun. Podobně to mají v dalších městech okresu.

Teplický magistrát. Archivní fotoFoto: Deník/Zdeněk Traxler

Zaměstnanci měst na Teplicku si mohou vesele pískat. Dostanou přidáno. Ne práce, ale peněz. Kdo si však nepíská, je vedení radnic. Zvednout platy totiž nařídila vláda. Ovšem už neřekla, kde na to vzít, a neposlala kvůli tomu do městských rozpočtů ani haléř.

„Je to takový předvolební dárek. Úplatek pro voliče,“ komentuje primátor Teplic Jaroslav Kubera. Město bude kvůli tomu muset sáhnout do finančních rezerv, které má z minulých let. „Vláda nás takto zasekla už jednou a teď znova. Opět v době, kdy s tím nikdo nepočítal. Naštěstí se ani teď nemusíme zadlužit žádným úvěrem a ustojíme to,“ poznamenává Kubera.

Aby v Teplicích splnili nařízení z Prahy ohledně navýšení platů zaměstnanců, „rozbijí městské prasátko“. Kolik to bude ještě letos přesně peněz, tajemník Marek Fujdiak v úterý nevěděl. „Musíme to celé propočítat,“ řekl. A nejde pouze o úředníky na magistrátu, ale také lidi v příspěvkových organizacích. „S každou z nich řešíme výši příspěvku individuálně,“ podotkl Fujdiak. Výraznější než letos bude podle něj částka až v příštím roce. Půjde to do milionů korun.

Vypořádat se s nařízením vlády budou muset také v Krupce. Tam jedním ze zdrojů pro financování vyšších mezd budou podle starosty města Zdeňka Matouše zisky z daní. „Očekáváme avizované navýšení rozpočtu o 10 milionů korun kvůli státnímu rozdělování daní,“ řekl starosta Krupky.

Zvýšení platů se týká i městského úřadu v Duchcově. Tamější radnice pokryje nárůst platů ze současného rozpočtu. Úvěr si kvůli tomu brát nebude. „Kolik budeme muset vydat navíc, musíme ještě spočítat. Letos to každopádně pokryjeme přesunem peněz z jednotlivých kapitol našeho rozpočtu,“ řekl starosta Duchcova Zbyněk Šimbera.

Zvýšení platu činí deset procent. U každého je konečná suma jiná, záleží na tabulkové platové třídě. Například u teplické městské policie je hrubý průměrný plat přes 20 tisíc korun. „Pro strážníka ve středové 7. platové třídě, který tu je 10 let, by desetiprocentní navýšení představovalo přibližně 1600 korun v základu měsíčně,“ uvedl ředitel městské policie Michal Chrdle.

Jde o mnoho milionů korun

Nejen v Teplicích, ale i v krajském Ústí přijde zvýšení platů podle městské mluvčí Romany Macové na miliony. Letos půjde o zhruba 8,5 milionu korun, příští rok o 16 až 17 milionů.

Obecně lze říci, že zvýšení platů městské zaměstnance potěšilo. „Rozhodně je to lepší než rezavým drátem do oka. Když si to vezmete, tak důchodci si při navyšování důchodu polepšili reálně o stokoruny,“ myslí si jeden z městských řemeslníků, který chtěl raději zůstat v anonymitě.

Předvolební zvýšení příjmů státních zaměstnanců chce premiér Přemysl Sobotka ve vládě odsouhlasit do konce září, stejně jako státní rozpočet na příští rok. Podle některých analytiků by se Česku toto rychlé zvýšení platů statisícům státních zaměstnanců v budoucnosti nemuselo vyplatit. „Zvýšení o 10 procent v situaci, kdy česká ekonomika roste nominálně zhruba o pět procent, je jednoznačně moc,“ míní hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.