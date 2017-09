Ústecký kraj má nejvíce lidí nakažených žloutenkou typu C

Ústecký kraj - Hygienici v Ústeckém kraji evidují 85 lidí, kteří se od začátku letošního roku nakazili žloutenkou typu C. Je to vůbec nejvíce z celé republiky. Celkem bylo touto nemocí infikováno 499 osob.

Nejdůležitější prevencí je hlavně očkování. Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Tak vysoké číslo v Ústeckém kraji je dané tím, že výraznou část infikovaných tvoří sociálně slabí jedinci,“ vysvětlil ředitel krajské hygienické stanice Josef Trmal.

DESET LET NA PERVITINU

Kromě nich se ve skupině nakažených žloutenkou objevují narkomani. 94,5 procenta z nich uvedlo, že brali drogy injekčně. Nejvíce postižených osob je ve věku od 25 do 34 let. „Ale evidují se případy i u patnáctiletých,“ dodal Trmal.

Žloutenka typu C se přenáší často při poranění infikovanou jehlou, během pohlavního styku, v nápravných zařízeních, ale také během těhotenství.

Své o tom ví i šestadvacetiletá dcera paní Olgy, která už deset let užívá pervitin. Před dvěma roky si nechala udělat první testy v K-centru a výsledky byly v pořádku.

„V listopadu loňského roku jsem si nechala udělat testy znova, protože jsem měla podezření, že jsem se nakazila od svého kamaráda. Výsledek byl pozitivní žloutenka typu C. Momentálně se léčím v komunitě,“ napsala nemocná žena do diskuze na webu virova-hepatitida.cz.

Drogově závislým a nakaženým virovou hepatitidou C pomáhá spolek Drug-out Klub v Ústí nad Labem, který funguje od roku 1994. V rámci prevence snižování nakažených mohou drogově závislí odevzdat použité jehly do speciálního kontejneru a dostanou za ně nové a čisté. Mezi nemocnými jsou muži i ženy různého věku.

ZÁVISLÉ LÉČÍ OBTÍŽNĚ

„Jsou tu tací, kteří nejsou pozitivní na virovou hepatitidu C, ale užívají drogy dlouhodobě. Pak tu jsou mladí lidé, kteří si třeba i jednou vyzkoušeli píchnout nějakou drogu a jsou pozitivní. Léčba je pro závislé osoby velmi obtížná,“ sdělila ředitelka Drug-out Klubu Radka Kobližková.

Snižovat počet nově infikovaných osob se snaží i policie. Strážníci při denních obchůzkách často nalézají injekční stříkačky. Při nálezu zavolají na místo odborníka, který vloží nebezpečnou stříkačku do speciálního kontejneru.

„Když provádíme celoplošné akce, zaměřujeme se převážně na pískoviště, dětská hřiště, hlavně tedy na místa, kde si hrají děti. Takové akce děláme dvakrát do roka, vždy na jaře a na podzim. Při té poslední jsme nalezli až 90 injekčních stříkaček.“ sdělil zástupce ředitele ústecké městské policie Jan Novotný.

Jaroslava Šohajová

Lidé často o své nemoci nemají tušeníMezi příznaky žloutenky typu C patří extrémní únava, horečka, tmavá moč, šedé zabarvení stolice, bolest kloubů nebo svalů, bolest nebo citlivost v břišní či jaterní krajině, žloutenkazežloutnutí pokožky a očního bělma. Virová hepatitida C se přenáší krví a tělními tekutinami. Diagnózu stanovuje lékař pomocí speciálních krevních testů. Symptomy se mohou projevit během 2 týdnů po infekci, někdy až po 6 měsících. Často se neprojeví vůbec. Neléčeníhepatitidy C může vést k cirhóze jater a dokonce až k jejich selhání.