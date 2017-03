Ústecký kraj náhradní dopravu v době stávky řidičů nezajistí

Ústecký kraj - Ústecký kraj nebude zajišťovat náhradní dopravu v době stávky řidičů linkových autobusů. Celorepublikový protest kvůli nízkým platům šoférů odbory vyhlásily na 6. dubna. Kolik spojů v Ústeckém kraji nevyjede, se zatím neví. Předsedové místních odborových organizací nyní sbírají podpisy řidičů. Vedení samosprávy připravuje zřízení vlastní krajské dopravy.

"Pokud byla vyhlášena stávka celostátní, podle našich názorů nelze udělit pokuty dopravcům za nevypravení spojů," řekl náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek (KSČM). "Nevíme, proti komu je stávka vedena, je nicméně smutné, že jsme si objednali službu pro občany našeho kraje, která zřejmě nebude zabezpečena z důvodu jejich (dopravců) personálních problémů," dodal náměstek s tím, že kraj neplánuje zajišťování náhradní dopravy.

Vedení Ústeckého kraje připravuje v reakci na situaci ohledně platů řidičů zřízení vlastní krajské dopravy. "Každopádně se ukazuje, že to je problém, pokud si u někoho externě objednáváme službu a on ji není schopen zajistit. Je to další důvod k tomu, abychom předložili zastupitelům návrh na zřízení krajského dopravce," uvedl Komínek.

Náklady na roční provoz všech spojů linkové krajské dopravy budou zhruba 580 milionů ročně.

Ústecký kraj uzavřel se čtyřmi dopravci desetileté smlouvy. V tendru hrála nejdůležitější roli cena za ujetý kilometr. "Ústí tím šlo špatným příkladem všem krajům," tvrdí předseda odborů společnosti BusLine Jiří Kuchynka. BusLine zajišťuje v Ústeckém kraji více než polovinu autobusové linkové přepravy