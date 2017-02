Teplice - Ústecký kraj přidá dopravcům na zvýšení mezd řidičů nejvýše 5,7 milionu korun na každou smlouvu. Samospráva uzavře dodatky smluv se čtyřmi dopravci, kteří linkovou autobusovou dopravu v kraji zajišťují. Řidiči by tak měli dostat platy navýšené podle nařízení vlády, stávková pohotovost odborářů ale potrvá do první výplaty za letošní rok. Zaznělo to včera na společném jednání kraje, dopravců a odborářů.

Peníze budou dopravcům stačit na několik měsíců až několik let podle oblasti. Kraj vyjde celkově příspěvek na nejvýše 85,5 milionu korun s tím, že zatím není jasné, dokdy budou moci dopravci jezdit.

Jednotlivých smluv je 15. Na nejkratší dobu vystačí peníze na Ústecku.

„Tam jsme schopni jezdit zhruba půl roku za částku 5,7 milionu korun, jinde jako na Podbořansku to budou roky," uvedl Radek Chobot, předseda představenstva společnosti BusLine, jejíž autobusy obsluhují polovinu území Ústeckého kraje. „Představenstvo musí k tomu zaujmout nějaké stanovisko, protože to budeme muset řešit komplexně. Protože jsme hodně investovali a musíme vyřešit, co dál. Z mého pohledu je to odsouvání problému," řekl Chobot.

Dopravci v Ústeckém kraji platy řidičům zvýší, ačkoliv dodatky ke smlouvám budou připraveny nejdříve za týden a lednovou mzdu vyplácí okolo 20. února. „Předpokládáme, že u nás by částka mohla vystačit na 18 až 24 měsíců," uvedl ředitel společnosti Arriva Teplice Petr Havlík. Kraj podepsal smlouvy s dopravci na deset let, vyprší v roce 2024. „Pokud smlouvu ukončíme za dva nebo tři roky, tak už se nám nikdy nevrátí startovací náklady. Kupovali jsme 34 autobusů," uvedl Havlík. I podle něj se problém se zajištěním autobusové dopravy, která denně převeze v regionu na 55.000 cestujících, pouze odkládá.

„Je vidět určitý posun, nejdřív byla velká nechuť dát, teď je chuť dát co nejmíň, to je to, co zazlívám Ústeckému kraji," uvedl předseda jablonecké základní odborové organizace BusLine Jiří Kuchynka. „Rozhodně nebudeme odvolávat stávkovou pohotovost a budeme čekat do 20. února, kdy uvidíme, co máme na výplatách," dodal.

Vláda loni rozhodla, že od letošního ledna stoupnou minimální mzdy řidičů autobusů zhruba o třetinu ze 71,60 Kč na hodinu na 98,10 Kč. Zvyšují se i další příplatky.

Kraje jsou většinou ochotny dopravcům pomoci, při řešení situace ale narážejí na zákon o veřejných zakázkách. Ústecký kraj konzultoval své možnosti s ministerstvem pro místní rozvoj i antimonopolním úřadem, jiná možnost než uzavřít dodatky na nejvýše 5,7 milionu korun na smlouvu podle radního pro dopravu Jaroslava Komínka (KSČM) není.