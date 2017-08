Uzavírky v Teplicích trápí řidiče. Práce na mostu jsou ve skluzu

Teplice - Dělníci budou pracovat na mostu přes trať o dva měsíce déle.

Oprava mostu nad železničním koridorem Teplice - Most se zpozdí o dva měsíce.Foto: Deník / Traxler Zdeněk

Průjezd lázeňským městem není momentálně žádný med. Řidiči láteří na četná omezení. Největší komplikace jsou v Masarykově ulici a na průtahu Teplicemi ke státní hranici.

JE TO JAKO ZA TREST

„Objížděk je moc. Chápu, že silničáři využívají letních prázdnin, ale někdy je to opravdu za trest projet Teplicemi,“ řekl řidič dodávky Marek z Teplic.

A zdá se, že řidičům se jen tak neuleví. Minimálně ne na bývalé E55, kde stát opravuje dva souběžné silniční mosty přes hlavní železniční trať Teplice Chomutov. Levý most je hotový, pravá strana nabrala skluz.

„Došlo ke kompletní výměně příslušenství levého mostu včetně svodidla, zábradlí, vozovky, odvodnění, mostní závěry. Zprovoznili jsme ho 11. července na základě rozhodnutí o předčasném užívání,“ sdělila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Nina Ledvinová.

Dělníci na pravém viaduktu budou pracovat o dva měsíce déle, než bylo původně v plánu.

„Z dosavadního průběhu prací vyplývá, že termín konec srpna nebude dodržen. Zhotovitel předložil ŘSD návrh na prodloužení termínu dokončení a zprůjezdnění pravého mostu do konce října. Návrh byl ovšem nedostačující,“ řekla mluvčí ŘSD a dodala: „Zhotovitel musí návrh náležitě podložit doklady. Teprve pak se k němu můžeme definitivně vyjádřit.“

ZÚŽENÉ JÍZDNÍ PRUHY

Rekonstrukce obnáší ještě například dokončení betonáže spřažené vyrovnávací železobetonové desky nosné konstrukce, vyměnit ložiska, osadit dilatační mostní závěry či udělat celoplošnou izolaci mostovky včetně ochrany.

Řidiči si na mostech musí i nadále dávat pozor na zúžené jízdní pruhy a omezení rychlosti. Pokud chtějí sjet z průtahu k hypermarketu Albert, tak se musí jet podle značení otočit až na kruhový objezd do Dubí. Znalejší šoféři si mohou zkrátit cestu přes čerpací stanici.

Komplikace v dopravě jsou v Teplicích i jinde. Další omezení se týká Masarykovy ulice v Trnovanech kvůli opravě silnice, úpravám přechodů a výměnám kanálů. Stavební práce by i přes komplikace měly skončit na začátku školního roku.

Jezdit tam je možné pouze ve směru od Ústí do Teplic. V opačném směru je doprava odkláněna na křižovatce u policie doleva, do ulice Okružní. Objízdná trasa vede přes Kozinovu a Přítkovskou ulici zpět na Masarykovu ulici na kruhový objezd u bývalého kina Lípa, dnes Billy.

Kdy skončí tři největší uzavírky?- Masarykova ulice - do 3. září

- Oprava mostů v Teplicích - ev.č. 8053..1 (levý) a 2 (pravý), levá strana je již hotova, pravá má být dodělána do konce října

- Nákladní ulice do 31. srpna