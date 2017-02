V Bílencích veterináři zlikvidovali chov drůbeže s ptačí chřipkou

Ústecký kraj - Veterináři s hasiči v úterý vybili chov drůbeže v Bílencích na Chomutovsku, kde se potvrdilo třinácté ohnisko ptačí chřipky v zemi. Zlikvidovat museli okolo 300 kachen, krůt, perliček, slepic a hus. Krátce po 13:00 začalo vybíjení velkých kusů. Likvidace trvala zhruba dvě hodiny, následovala dezinfekce areálu. Starostové obcí v ochranném pásmu musejí nyní sepsat seznamy drůbeže u chovatelů. ČTK to řekl ředitel ústecké krajské veterinární správy Petr Pilous.

Likvidační a dezinfekční práce v ohnisku nákazy ptačí chřipkou.Foto: Deník/ Michal Fanta



Chov na farmě v Bílencích čítal zhruba 400 kusů, přibližně stovka drůbeže uhynula od chvíle, kdy se nákaza objevila. "Ptačí chřipka je k drůbeži velice agresivní," připomněl Pilous. Virus se potvrdil u uhynulých krůt.

Kvůli ptačí chřipce veterináři vytyčili tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru v okolí obce Bílence. "Starostové musejí obejít všechny drobné chovatele a sepsat seznamy, aby v případě likvidace drůbeže měli nárok na finanční odškodnění," uvedl ředitel. Pro chovatele to znamená také nutnost dodržovat opatření, jako je zákaz vývozu a dovozu drůbeže.

V desetikilometrovém pásmu dozoru se sleduje, zda se neobjevuje nějaké onemocnění. Spadá do něj mimo jiné Podkrušnohorský zoopark Chomutov, který už dřív podnikl kroky k ochraně před ptačí chřipkou.

V chomutovském zooparku ptáky už dříve přestěhovali do uzavřených expozic. "Začali jsme používat dezinfekční rohože a do odvolání nepřijímáme ptáky do stanice pro handicapované živočichy," řekla ČTK mluvčí zooparku Martina Pelcová.

Pokud jsou chovy dostatečně zabezpečeny, nemusí je veterináři do pásma dozoru zahrnout. "Samozřejmě nechceme zbytečně chovatelům komplikovat život, ale musíme být opatrní, protože virus je k drůbeži velice agresivní," řekl Pilous.

Na Chomutovsko se mohl virus rozšířit prostřednictvím divoce žijících ptáků, kteří se stahují k nezamrzlým vodním plochám. Obec Bílence leží u řeky Chomutovky.

Ptačí chřipka se v ČR objevila na začátku letošního roku asi po deseti letech. Virus typu H5N8 se snadno přenáší mezi ptáky, lidé se jím podle dosavadních poznatků nakazit nemohou.

Ptačí chřipka je rozšířena ve více než 20 evropských státech včetně sousedního Slovenska. Počet ohnisek v Evropě se blíží 600, nejpostiženějšími státy jsou Maďarsko s 231 ohnisky a Francie se 177 ohnisky.