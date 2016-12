V Bořislavi jsme si oddechli, kamiony nás v noci nebudí

Bořislav - Ještě před pár dny obcí projíždělo jedno auto za druhým. V úterý, tři dny po otevření dálnice, je provoz na hlavní silnici v Bořislavi minimální. Není problém přejít silnici, zvuk motoru tu nahradil klid a výfukové výpary zase dýchatelný vzduch.

„Po dlouhé době můžeme pořádně větrat a spát," říká Jan Klíma. Jeho dům od silnice dělí pouze metrový chodník. „Ani nevíte, jak se nám ulevilo. Kolik let jsme na tohle čekali," říká a přitom ukazuje na praskliny ve fasádě. „Tohle nám tu teď zbyde jako památka. Praskliny máme i uvnitř. Dlouhodobé otřesy od kamionů potrhaly tapety v pokoji," dodává smutně.

Po sobotním otevření posledního úseku dálnice D8 v Českém středohoří viditelně ubylo aut v obcích a městech podél silnic, které do té doby sloužily jako objízdné trasy. Ve Velemíně ubylo dopravy o 70 procent. Podobně kvituje otevření dálnice také starosta Bořislavi Aleš Navara. „Mělo to přijít dřív. Hlavně, že to ale už je. Byly dny, kdy byl problém přejít silnici," komentuje starosta.

Odklon dopravy je přínosem i pro místní mateřskou školu. I ta je prakticky v sousedství hlavní silnice. „Někteří řidiči byli slušní. Když viděli, že stojíme s dětmi u přechodu, tak zastavili. Ale pravidlo to nebylo. Teď to je mnohem bezpečnější. A hlavně mají děti klid na spaní po obědě," říkala Deníku učitelka. Zrovna se vracela s dětmi z dopolední procházky. „Podívejte, okna máme v úrovni silnice, tak si dovedete představit, jak to bylo slyšet," ukazuje rukou směrem ke školce.

Policie předpokládá, že by se po otevření úseku mělo v místě stávat méně nehod, i těch tragických. Především kopec nad Bořislaví byl mezi motoristy vyhlášený jako nebezpečný úsek.

Snížení dopravy na silnici I/8 je znát také v nedaleké obci Žalany. Tou sice přímo neprochází hlavní tah Teplice Praha, doprava objíždí okolo, nicméně hluk z mostu byl i pro zdejší obyvatele rušivý. A to hlavně v noci. „Mám plastová okna, takže hluk zvenčí tlumí. Ale při větrání to už bylo slyšet," popisuje Jindřich Šusta. Poukazuje také na fakt, že byl dříve kvůli zvýšené dopravě problematický výjezd z obce na hlavní silnici Teplice Praha, a to na obou koncích Žalan. Nyní se to změnilo. „Dokonce bych řekl, že je větší provoz tady u nás na místní silnici v obci, než na obchvatu, kudy toho už moc nejezdí," poznamenal.

Obce podél silnic z Lovosic do Teplic a z Lovosic do Ústí nad Labem léta trápily tisíce kamionů i osobních aut, které silnice využívaly jako objízdné trasy. Podle starostů dotčených obcí se situace změnila téměř okamžitě. „Nechtěl bych se pouštět do nějakých přesných čísel, ale takých 70 procent dopravy zmizelo na dálnici, jak nákladní, tak osobní. Je to velká úleva," říká starosta Velemína Petr Křivánek.

Vliv na úbytek dopravy nemá zatím ani to, že asi na dvoukilometrovém úseku D8 nad Prackovicemi je kvůli nestabilitě svedena doprava do jednoho dálničního pruhu.

„To omezení není v podstatě znát," doplnil starosta. Podle šéfa krajské dopravní policie Jiřího Ušáka bude možné hodnotit dopady otevření D8 přibližně za měsíc.

„Je to pohoda. Z Teplic jsem doma autem za pár minut. Jezdím teď prakticky po prázdné silnici," je spokojená Ilona Novotná, která v Bořislavi bydlí tři desítky let.

- V posledních letech se na I/30 z Lovosic do Ústí nad Labem stala řada tragických havárií, které skončily smrtí. Stejně rizikové místo byla v zimě silnice první třídy číslo 8 (od Velemína přes Bořislav na Teplice). „Často tam byla doprava zastavená vlivem počasí i nehod. Tohle všechno by se mělo uklidnit," říká šéf krajské dopravní policie Jiří Ušák.

- Poslední úsek dálnice D8 přes České středohoří byl otevřen v sobotu. Omezení platí u prackovické estakády, kde je doprava svedena kvůli nestabilitě podloží do jednoho pruhu. V místě je omezení rychlosti na 60 km/h. Podle ředitelství silnic a dálnic by omezení mělo být dočasné.

- Stavba 94 kilometrů dlouhé dálnice D8 trvala 32 let.