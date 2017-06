V horách zraje smrkový sirup, který léčí

Krušné hory - Je léčivý a můžete si ho jednoduše vyrobit sami. Stačí vám na to sklenice, mladé smrkové výhonky, cukr a slunce. Řeč je o smrkovém sirupu. Jeden takový momentálně zraje na Moldavě.

Moldavský smrkový sirup.Foto: archiv autora

„Smrkové výhonky jsem nasbírala v tajuplných moldavských končinách. Macerované jsou s láskou a péčí česko-německého slunce," říká milovnice přírody a místostarostka Moldavy Eva Kárdová.

RECEPT JE JEDNODUCHÝ

Recept na sirup je jednoduchý. Potřebujete jednu čtyřlitrovku, něco kolem dvou kil výhonků, kilo cukru, sílu, čas a pokud možno i slunce.

„Nutné jsou vyprané výhonky, cukr, stlačovadlo, víčko, igelitové krytí, gumičky raději dvě, kdyby jedna po dobu macerace praskla a na závěrečné lisování plátěný kapesník. Já používám lis na brambory, abych z toho materiálu dostala maximum," dodala Kardová.

Podle odborníků se musí dát sklenice za okno a to na dobu asi 8 týdnů. Vzniklá šťáva se scedí a slije do lahví, které se dají do lednice.

Sirup pomáhá na průdušky, kašel, zvyšuje imunitu, rozpouští hleny, zmírňuje revma, tiší bolesti končetin, svalů a záněty šlach, podporuje prokrvení kůže. Užívá se jedna polévková lžíce každé ráno.

DENÍK JE POZVANÝ NA KOŠT

„Už jednou jsem smrkový sirup dělala. Letos jsem před samotnou výrobou sáhla po zkušenostech jednoho slovenského kolegy, který má prý údajně na sirup i patent. Chuť sirupu nedokážu popsat, ale je to lahodné podobně třeba jako sirup z jitrocele. Až bude pravý moldavský sirup hotov, tak Deník pozvu na košt," usmála se Eva Kardová.

Ze smrkových výhonků se dělá i med či olej, z jehličí smrku se zase čaj, který léčí dásně. V aromaterapii má široké využití silice ze smrkového jehličí. Aplikuje se formou inhalací, koupelí a masáží.