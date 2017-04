V kraji chybí stovky zdravotních sestřiček. Nemocnice koukají po Ukrajinkách

Ústecký kraj - Zdravotní sestřička Eva z ústeckých Neštěmic dojíždí už více než dva měsíce za prací do nemocnice nedaleko Drážďan. O návratu do českého zdravotnictví už neuvažuje.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Roman Cichocki

„Prostředí je příjemné a dostupnost do Saska je také perfektní, cesta autem mi z Ústí trvá necelou hodinku," říká usměvavá Eva, která má důvod k radosti zejména při pohledu na výplatní pásku. Měsíční mzda zdravotní sestřičky se v Sasku pohybuje kolem dvou tisíc eur.

Nesrovnatelné platy

„Mám dvacetiletou praxi z Čech, moje současná výplata se s českým platem vůbec nedá srovnat," říká Eva.

Ve společnosti Krajská zdravotní, pod kterou spadají nemocnice v Ústí, Děčíně, Teplicích, Mostě i Chomutově, chybí stovky sestřiček a zdravotních asistentů. Například v Masarykově nemocnici v Ústí by jich potřebovali zhruba padesátku. Alarmující situací se již aktivně začali zabývat krajští politici.

„Krajská zdravotní má inzeráty ve slovenském tisku, poohlížíme se ale také na východ a jednáme i s některými oblastmi na Ukrajině, kde by zdravotní sestry ze středních škol mohly mít zájem u nás pracovat," uvedl hejtman Oldřich Bubeníček.

Podle něj je obdobný problém i na pozici lékařů. „Snažíme se do kraje dostat nové doktory, vytvořili jsme i stipendijní program u studentů lékařských fakult, do kterého se může přihlásit občan z kterékoli části České republiky. Jde o 50 tisíc korun na akademický rok s tím, že kolik let od nás stipendium bude student pobírat, tolik let by si měl v kraji po získání první atestace následně odsloužit," vysvětil hejtman.

Řeší problémy v Rumburku

Na nedostatek personálu už doplácí Lužická nemocnice v Rumburku. Zdejší porodnici museli dokonce zavřít, a rodičky tak jezdí do okolních měst. Kraj tak nabídl Rumburku, že nemocnici převezme.

„Ve Šluknovském výběžku má nemocnice velký význam, zejména v zimním období. Nabídli jsme proto městu Rumburk, že pokud je ochotno, tak tuto nemocnici Krajská zdravotní převezme. Ovšem pouze za předpokladu, že bude převedena za korunu. Zatím proběhlo pouze jedno jednání za účasti vedení města Rumburk, vedení Ústeckého kraje a Krajské zdravotní.

Do nemocnice je potřeba okamžitě investovat 15 milionů korun, do roka pak 80 milionů, šlo ovšem pouze o ústní informaci," dodal hejtman. Jak uvedl starosta Rumburku Jaroslav Sykáček, tamní radní proto rozhodli o provedení ohodnocení nemocnice včetně auditu hospodaření a analýzy současného stavu nemocnice.

„Chceme mít právně vše v pořádku. O případném převodu rozhodnou rumburští zastupitelé zřejmě už na přelomu května a června. Je pro nás důležité zachovat co nejširší rozsah zdravotní péče," řekl Sykáček.

Lužické nemocnici chybí momentálně až pět lékařů. Vedle gynekologie by potřebovali posílit rovněž na chirurgii a interně.