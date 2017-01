V noci silně mrzlo, na Jizerce bylo pod minus 30

Severní Čechy - Na severu Čech v noci silně mrzlo, na několika místech teploty klesly k minus 15 až 20 stupňům Celsia, v některých lokalitách bylo ještě chladněji. Nejmrazivěji bylo v osadě Jizerka v Jizerských horách, k ránu tam teplota klesla k minus 27 stupňům, na rašeliništi k minus 30 a u hydrologické stanice bylo minus 30,1 stupně Celsia, vyplývá z údajů Českého hydrometeorologického ústavu.

Ilustrační fotoFoto: Lucie Jankowská

Na silnicích na severu Čech je často sníh, některé by mohly namrzat. Silnice v Libereckém a Ústeckém kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností.

Uzavřená zůstává pro nákladní dopravu nad šest tun silnice třetí třídy z Mníšku do Raspenavy přes Oldřichovské sedlo na Liberecku. "Je tam najetá vrstva sněhu, která je pro nákladní vozy nesjízdná," uvedl Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, jež má zimní údržbu krajských silnic v kraji na starost. Silnice pro nákladní vozy zůstane uzavřena řádově dny, možná i týdny. "Zatím neuvažujeme o tom, že bychom ji pro kamiony otevřeli," dodal Šén. Silnice se nesolí a nákladní auta mívají na ujetém sněhu problémy, bezpečnější je pro ně v zimě alternativní trasa po silnici 13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky.

Ujetá vrstva sněhu je na severu Čech na silnicích nižších tříd v horských oblastech, místy jsou sněhové jazyky, návěje. Rozbředlý sníh je místy na hlavních tazích na Jablonecku a Semilsku. Na silnici 35 z Liberce do Turnova jsou místy zmrazky, opatrní by ale měli být motoristé i na dalších místech. Mokré silnice mohou namrzat.

Podle předpovědi bude přes den na severu Čech polojasno až oblačno, k večeru by mělo od severozápadu začít sněžit. Nejvyšší denní teploty budou mezi minus šesti až deseti stupni Celsia, na horách bude mezi minus osmi až 12 stupni.