V Novosedlicích opravují silnici. Řidiči musí počítat s omezením

Novosedlice - V Novosedlicích začala komplexní oprava komunikace ulice Drahenská.

Celé silnice od křižovatky s ulicí Vrchoslavská až k hranici křižovatky s ulicí Bystřická (K Jaroslavu) dostane nový povrch včetně zhutnění lokálního podloží, výškového vyrovnání kanalizačních poklopů a na určených místech nahrazení nevyhovujících obrubníků novými.

Práce by měly být dokončeny do poloviny července. Během prací dojde k omezení provozu. S úplnou uzavírkou se počítá přibližně na jeden den, a to pouze v horní části ulice Drahénská (od křižovatky s ul. Ječná ke křižovatce s ul. Bystřická).

Vjezd do vedlejších ulic bude většinou přístupný z ul. Drahénská i během prací, popř. do nich bude možné vjíždět z ul. Třešňová.