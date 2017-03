V sobotu zasáhne většinu území Čech silný vítr, varují meteorologové

Teplicko, ČR - V sobotu postupně zasáhne celou republiku s výjimkou východu a jihovýchodu Moravy silný vítr. Nárazy větru mohou dosáhnout rychlosti 70 kilometrů za hodinu. Večer vítr zeslábne a během noci už bude jen mírný, informoval dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Ilustrační fotoFoto: Deník/Divíšek Martin

Výstraha na silný vítr s nízkým stupněm nebezpečí platí od sobotních 09:00 do 22:00, a to pro všechny regiony s výjimkou Zlínského kraje a jihomoravských okresů Hodonín a Břeclav.

"V sobotu ráno začne na našem území postupně od západu zesilovat západní až jihozápadní vítr. Během dne bude s výjimkou východu a jihovýchodu Moravy vát silný vítr, místy s nárazy přes 70 kilometrů za hodinu. Na západě Moravy a ve Slezsku vítr zesílí až odpoledne," uvedli meteorologové. Během večera začne vítr od západu slábnout a během noci na neděli bude vát vítr již jen mírný.

Lidé by měli zajistit okna a dveře či upevnit volně položené předměty, například zahradní nábytek, květináče či plechy, zabezpečit skleníky i stavební jeřáby. Motoristé by měli jezdit maximálně opatrně, protože větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné. Návštěvníci hor mají omezit túry, nechodit zejména do hřebenových partií a dodržovat pokyny Horské služby.

