V soutěži uspěla studentka GT s aplikací Bus radar

Teplicko - V Prague Startup Centre se konalo republikové finále Soutěž a Podnikej. I Teplicko mělo v projektu, který je zaměřený na podporu podnikavosti středoškolských studentů, své želízko v ohni. Konkrétně studentku Gymnázia Teplice Barboru Romovou.

STUDENTKA Gymnázia Teplice Barbora Romová (v červeném) skončila ve finále Soutěž a podnikej na děleném 3. místě.Foto: archiv

Vítězové z jednotlivých regionálních kol v Praze prezentovali své podnikatelské projekty před odbornou porotou. Oproti regionálnímu kolu se soutěžící ve svých prezentacích více zaměřovali na finální tahy svých projektů. Tedy vstup na trh a finanční aspekty.

Soutěž a Podnikej je soutěž určená pro středoškolské studenty, kteří mají odvahu rozjet své vlastní podnikání. Student se s originálním nápadem přihlásí na webových stránkách soutěže a poté během dvou měsíců dolaďuje svůj nápad s přiděleným mentorem soutěže. Po osmi týdnech tento nápad soutěžící prezentují před porotci v regionálních kolech.

„Velmi důležitá je příprava a samotný přednes prezentace. Na prezentaci je krátký čas a během toho by posluchači měli pochopit, co je cílem projektu. Během těchto pár minut je poznat i zapálení soutěžícího a také to, jak věří svému produktu," dodává rady budoucím soutěžícím zástupce generálního partnera Soutěž a Podnikej a člen poroty Jan Krejčí z pražského inkubátoru UP21.

Na prvním místě se se svým projektem umístila Anna Suková (Karlínská obchodní akademie). Její projekt s názvem „Hračky s příběhem" zapojuje sociálně slabé matky do opravy starých hraček, které budou prodávány do dětských domovů. Její vyhlídky do budoucna je prodej hraček přes internet skrze vlastní e-shop, či založení kamenného obchodu. Na druhém místě se umístila Klára Urbanová (Gymnázium Zlín Lesní čtvrť) se svými vlasovými doplňky HADEMADE. Tímto umístěním vyhrála seminář o Networkingu a jak jej využít a také startup Bootcamp v pražském inkubátoru UP21. Na třetím místě se umístily dva projekty, a to Barbora Romová se svou aplikací Bus radar a Vít Černý (opavské Mendelovo Gymnázium) se svým projektem Eko Nuts. Ocenění za třetí místo obsahuje seminář o využití internet marketingu a také tříměsíční členství v inkubátoru Prague Startup Center. (kos, red)